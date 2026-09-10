UNE pide a la DGII simplificar el cumplimiento tributario de RD

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SANTO DOMINGO.- La Unión Nacional de Empresarios (UNE) propuso a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) avanzar hacia un modelo de administración tributaria que facilite el cumplimiento a las empresas con buen historial fiscal y concentre la fiscalización en aquellos contribuyentes donde exista un mayor riesgo de incumplimiento.

La propuesta fue planteada por el presidente de la UNE, Julio García Batista, durante un encuentro empresarial encabezado por el director general de la DGII, Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, en el que fueron presentadas medidas orientadas a reducir cargas administrativas, aliviar presiones sobre la liquidez empresarial y contribuir a ampliar la base tributaria.

“Aliviar a quien cumple y cerrar la brecha con quien no cumple no son objetivos contrapuestos. Son, en realidad, la misma tarea vista desde dos ángulos”, sostuvo García Batista.

AVANCES EN LA SIMPLIFICACIÓN

El dirigente empresarial reconoció los avances alcanzados por la DGII, que cerró 2025 con recaudaciones de RD$913,821 millones, para un crecimiento de 8 %, y ha ampliado la facturación electrónica hasta superar los 80,000 contribuyentes emisores.

Durante el encuentro, Urrutia Sangiovanni informó que la institución elevó de 33 a 68 los trámites simplificados en menos de dos meses, mientras otros 88 procesos se encuentran en transformación.

El funcionario explicó que la DGII administra actualmente 421 trámites, de los cuales 156 han sido simplificados o están en proceso de revisión, equivalentes al 37.1 % del catálogo institucional.

Precisó que los procedimientos simplificados pasaron de 33, reportados por la institución en julio, a 68 al 10 de septiembre, lo que representa 35 trámites adicionales y prácticamente duplica la cantidad en ese período.

Para la UNE, estos avances, junto con el fortalecimiento tecnológico y recaudatorio de la DGII, crean condiciones para profundizar un modelo de administración tributaria más focalizado y proporcional al nivel de riesgo, con menores cargas para las empresas que cumplen sus obligaciones.

REVISIÓN DE RETENCIONES Y ANTICIPOS

Entre las propuestas formuladas por la organización empresarial figura revisar el esquema de retenciones del ITBIS para adecuarlo al nivel de riesgo de cada contribuyente.

También planteó ajustar los anticipos del Impuesto sobre la Renta al comportamiento real de los negocios durante el año, con el propósito de evitar que las empresas comprometan recursos que necesitan para financiar sus operaciones.

La UNE propuso además agilizar la devolución y compensación de los saldos a favor, debido a que esos recursos pueden permanecer inmovilizados durante meses y afectar el capital de trabajo de compañías que han pagado impuestos en exceso.

FISCALIZACIÓN SEGÚN EL RIESGO

García Batista puso especial énfasis en la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 98.7 % del tejido empresarial formal del país.

En ese contexto, consideró que una gran corporación y una pequeña empresa familiar no deberían ser fiscalizadas bajo criterios idénticos, debido a las diferencias existentes entre sus estructuras administrativas, financieras y operativas.

La UNE favoreció una fiscalización proporcional al tamaño y naturaleza de cada negocio, sustentada en el historial del contribuyente y en criterios objetivos de riesgo.

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