Activan acciones por presunta presencia prófuga haitiana RD

A través de un comunicado, Migración señaló que la medida tiene como objetivo verificar la información y determinar si la mujer se encuentra o no en la República Dominicana, «para lo cual se realizan las consultas correspondientes con las distintas instancias de seguridad e inteligencia del Estado».

Aunque la DGM no reveló el nombre de la mujer, varios medios la identificaron como Esther Thomas, alias ‘Nice B’.

UNIDADES DESPLEGADAS EN PUERTOS Y AEROPUERTOS

Hasta el momento, las unidades de Inteligencia de Migración desplegadas en las diferentes demarcaciones, especialmente en puertos, aeropuertos y puestos de control fronterizo, no han reportado novedades relacionadas con la ubicación de la señalada, agregó el comunicado.

La institución señaló que mantiene la verificación a través de los canales establecidos y que informará cualquier dato confirmado que resulte pertinente.

La DGM indicó que la búsqueda se mantiene pese a reportes difundidos por medios de comunicación haitianos que muestran una transmisión en vivo en redes sociales en la que la mujer habría sido vista junto a Wilson Joseph, alias ‘Lanmo San Jou’, señalado como líder de la banda 400 Mawozo, en una residencia en Haití.

Migración reiteró que mantiene la vigilancia permanente y los sistemas de alerta en los puntos de control fronterizo y en el resto del territorio nacional, en coordinación con el Ministerio de Defensa, las instituciones militares y los organismos de seguridad del Estado.