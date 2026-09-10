Trump promete 5.000 dólares si republicanos ganan Congreso

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DALLAS.- El presidente Donald Trump prometió 5.000 dólares a cada «adulto estadounidense» si los republicanos mantienen el control del Congreso en los comicios de medio mandato de noviembre, en los que pidió el voto como si fuera para él.

«Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares. Se llamará el dividendo Trump», dijo en una convención republicana en Dallas, Texas.

No precisó de dónde saldrían los recursos para cumplir una oferta que probablemente superaría el billón de dólares. Estados Unidos «está ganando mucho dinero», se limitó a decir.

El magnate republicano redobló su desafío frente a las encuestas en las que su partido lucha contra los demócratas para conservar ambas cámaras del Congreso el 3 de noviembre.

«Les pido que finjan que estoy en la papeleta de votación. Estoy en la papeleta, solo una vez más», dijo al público.

REACCIÓN OFICIAL

La firma de datos electorales Decision Desk HQ pronostica que los demócratas ganarán la Cámara de Representantes por 230-205 y que el Senado terminará 51-49 a su favor en noviembre.

El vicepresidente JD Vance afirmó posteriormente que los aranceles de Estados Unidos «generaron muchos ingresos» y que el «dividendo de Trump» era una forma de beneficiar a los estadounidenses.

«Lo que el presidente acaba de decir es… Si nos mantienen en el poder y nos permiten seguir haciendo estas cosas, entonces compartirán parte de los beneficios de esta increíble riqueza», dijo Vance en una entrevista con Fox News.

«No creo que sea una idea polémica», agregó.

SITUACIÓN ACTUAL

Trump, de 80 años, defendió la impopular guerra con Irán y predijo la victoria que, según él, hará que los precios del petróleo caigan directamente. Al mismo tiempo, insistió en que el estrecho de Ormuz, vital para el transporte mundial de combustible, debería llevar su nombre.

«Los precios de los alimentos y de casi todos los demás artículos están bajando rápidamente. Y, por cierto, el petróleo bajará en cuanto ganemos la guerra con Irán, que está teniendo lugar ahora mismo», sostuvo.

Trump también hizo eco de otros republicanos en la convención que agitan lo que describió como una ola de comunismo que amenaza a Estados Unidos.

«Va a ser un país comunista si ellos ganan», afirmó. «Su voto decidirá si nuestro país tropieza en la puerta de salida de los próximos 250 años o se lanza hacia adelante y jamás, jamás mira atrás».