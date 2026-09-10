FMI descarta desanclaje de las expectativas inflación mundial

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que las expectativas de inflación a largo plazo permanecen relativamente estables, pese a las presiones que el conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus efectos sobre los mercados energéticos están generando sobre los precios a nivel mundial.

El organismo internacional señaló que, aunque la guerra representa un riesgo para la evolución de la inflación, hasta el momento no se observa un deterioro significativo de las expectativas inflacionarias de largo plazo, uno de los principales factores que vigilan los bancos centrales para evaluar la estabilidad de los precios.

PRESIONES SOBRE LOS PRECIOS

El conflicto ha incrementado la incertidumbre sobre el comportamiento de los mercados internacionales, especialmente por sus posibles efectos sobre el suministro y los precios del petróleo.

Un aumento prolongado de los costos energéticos podría trasladarse a otros bienes y servicios y dificultar los esfuerzos de los bancos centrales para mantener la inflación bajo control. Sin embargo, el FMI considera que las expectativas de inflación a largo plazo continúan mostrando estabilidad.

La evolución de esas expectativas es particularmente relevante porque un aumento sostenido podría generar efectos de segunda ronda, mediante mayores demandas salariales y ajustes de precios por parte de las empresas.

RIESGOS PARA LA ECONOMÍA MUNDIAL

El FMI mantiene la cautela ante los posibles efectos económicos de la guerra, debido a que una prolongación del conflicto podría aumentar la volatilidad en los mercados financieros y energéticos y afectar las perspectivas de crecimiento mundial.

El organismo ha advertido que el impacto dependerá, entre otros factores, de la duración y alcance del conflicto, así como de su incidencia sobre los precios del petróleo y otras materias primas.

Por ahora, la estabilidad de las expectativas de inflación a largo plazo constituye una señal favorable para la economía mundial, aunque el FMI mantiene bajo vigilancia los riesgos derivados del conflicto y de una eventual persistencia de las presiones sobre los precios.

of-am