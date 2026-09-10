La ONU reclama una lucha «compartida» contra terrorismo

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NUEVA YORK 10 Sep.- El secretario general de la ONU, António Guterres, ha mostrado este jueves, en vísperas del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, su solidaridad con las víctimas y la población estadounidense en su conjunto por unos ataques cometidos «contra la propia humanidad» y recuerda que la lucha contra el terrorismo es una «tarea compartida» entre países.

El diplomático portugués ha recordado los «atroces» atentados perpetrados por el grupo terrorista Al Qaeda, de los que ha destacado que «dejaron una huella imborrable» en la humanidad.

Guterres ha tenido palabras para los familiares de las casi 3.000 personas, de Estados Unidos y de otro centenar de países, que fallecieron en los ataques, así como para el personal de rescate desplegados en las primeras horas del siniestro.

«Rendimos homenaje a los supervivientes y honramos a los equipos de primera intervención, que demostraron un valor y una humanidad extraordinarios ante la tragedia, y muchos de los cuales hicieron el sacrificio supremo», ha dicho en palabras de su portavoz adjunto, Farhan Haq, durante una rueda de prensa.

El secretario general de Naciones Unidas ha aprovechado para recordar que se cumplen 20 años de la Estrategia Global de la ONU contra el Terrorismo, adoptada por los Estados miembros, «lo que nos recuerda que la lucha contra el terrorismo es una tarea compartida y aún inconclusa».

«Al rendir homenaje a las víctimas, renovemos nuestro compromiso común de construir un futuro libre de terrorismo», ha defendido.

of-am