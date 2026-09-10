Donald Trump plantea poner su nombre al estrecho de Ormuz

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Washington, 10 sep (EFE).- El estrecho de Ormuz debe ser renombrado en honor del presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este miércoles el propio mandatario.

«Controlamos el estrecho de Ormuz. Creo que deberíamos llamar al estrecho de Ormuz, deberíamos llamarlo el estrecho de Trump. Debería sacar algo de ello», manifestó Trump durante un evento en Dallas con motivo de la convención republicana de cara a las elecciones de medio mandato.

«Y estoy seguro de que a los dirigentes iraníes les encantará. Les encantará. Me gustaría decirles que fue idea suya. No fue idea suya. No creo que estén muy contentos», añadió.

EL CONTEXTO

El mandatario hizo la declaración en medio de las tensiones con Irán, que recientemente capturó un sofisticado dron submarino estadounidense, un hecho que según analistas podría dar a Teherán ventaja tecnológica y estratégica frente a Washington.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Omán e Irán, conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita cerca del 20 % del petróleo global.