Washington, 10 sep (EFE).- El estrecho de Ormuz debe ser renombrado en honor del presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este miércoles el propio mandatario.
«Controlamos el estrecho de Ormuz. Creo que deberíamos llamar al estrecho de Ormuz, deberíamos llamarlo el estrecho de Trump. Debería sacar algo de ello», manifestó Trump durante un evento en Dallas con motivo de la convención republicana de cara a las elecciones de medio mandato.
«Y estoy seguro de que a los dirigentes iraníes les encantará. Les encantará. Me gustaría decirles que fue idea suya. No fue idea suya. No creo que estén muy contentos», añadió.
EL CONTEXTO
El mandatario hizo la declaración en medio de las tensiones con Irán, que recientemente capturó un sofisticado dron submarino estadounidense, un hecho que según analistas podría dar a Teherán ventaja tecnológica y estratégica frente a Washington.
El estrecho de Ormuz, ubicado entre Omán e Irán, conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita cerca del 20 % del petróleo global.
El separatista has gone banana
«No estamos buscando negociar con Irán.
Al principio quería llegar a un acuerdo, pero ya hemos ido demasiado lejos. A estas alturas, a Irán no le queda mucho país.
Podría haber negociaciones, pero no es algo que estemos buscando activamente.
Esta guerra terminará inmediatamente después de nuestras elecciones».
Pero ven acá, esa no es la misma guerra que el PEDÓFILO ganó? Ahora terminará después de la elecciones?
Yo con tantos anos en este país, jamás había oído a un presidente de este gran país, hablar tantas mentiras y cosas que cualquier ser común y corriente seria capaz de decirlo, meno un presidente de un país como USA.
🇮🇷💥⚠️🇺🇸 Evacuación de helicópteros estadounidenses dañados por los ataques iraníes
Según fuentes de Oriente Medio, las imágenes muestran la evacuación de helicópteros estadounidenses Black Hawk dañados por los ataques iraníes, desde la base aérea Muwaffaq Salti, utilizada por Estados Unidos en Jordania.
Eso también es mentira; según los ARRASTRADOS, esas bases están vacías. Irán gasta sus municiones destruyendo Block y cemento.
Nerón y Calígula eran tipos sumamente sensatos en comparación con este loco. Y aún así hay imbéciles que lo apoyan.
🇺🇸🇮🇷 A pesar de todos los esfuerzos de Trump por hacer bajar los precios del petróleo, la última escalada en el golfo Pérsico ha vuelto a empujar el crudo por encima de los 100 dólares por barril.
Los medios estadounidenses afirman que, debido a la guerra que continúa con Irán, la economía de Estados Unidos ha perdido al menos 100.000 millones de dólares como consecuencia del aumento de los precios de los combustibles.
Los demócratas están explotando a fondo esta cuestión en su campaña electoral contra Trump y los republicanos. Cuanto peor le vaya a Estados Unidos en Oriente Medio, mejor para los demócratas dentro del país.
Todo esto es mentira dice este ARRASTRADO; está bien informado sobre los negocios petroleros de EE.UU., y él dice que contrario a eso los gringos ganan mucho dinero.
Amo a EE.U
1 dia hace
Es increíble lo imbéciles que son estos iraníes, pues ignoran que con sus amenazas sobre Ormuz, lo que están haciendo es ayudando a EE.UU., como mayor exportador mundial de petróleo, a que puedan vender esa producción a precios elevados de ahora, de US$100 dòlares el barril, y no a US$40, que era el precio antes de la guerra.
ARRASTRADO, Estados Unidos gana o pierde con el aumento del petróleo?
Que mal te hacen quedar.
SAUL P💩P💩