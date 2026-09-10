Fondos de pensiones impulsan más de 13,000 viviendas en RD

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SANTO DOMINGO, R.D.- Los fondos de pensiones están impulsando el desarrollo de más de 13,000 viviendas en República Dominicana mediante inversiones superiores a los RD$3,500 millones, una iniciativa que abre nuevas posibilidades para que los afiliados al sistema puedan acceder a una vivienda propia.

De ese total, más de 1,800 unidades habitacionales ya están terminadas y en proceso de entrega, mientras los proyectos restantes se encuentran en distintas etapas de desarrollo. Las viviendas están ubicadas en el Distrito Nacional, Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santiago e Higüey.

INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES

La iniciativa fue presentada durante la Expo Mercado de Valores 2026, donde se explicó el modelo mediante el cual los fondos de pensiones, a través de fondos de inversión, canalizan recursos hacia el desarrollo y financiamiento de proyectos residenciales.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) participan de esta manera en el financiamiento de proyectos inmobiliarios de largo plazo, en respuesta a la demanda de viviendas y al objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a una casa propia para los trabajadores.

El esquema también busca aprovechar las características de los fondos de pensiones, cuyos recursos están orientados a inversiones con horizontes de largo plazo, compatibles con los períodos requeridos para la construcción y financiamiento de proyectos habitacionales.

NUEVAS OPCIONES DE FINANCIAMIENTO

El mercado de valores también permite estructurar instrumentos destinados a facilitar que bancos y asociaciones de ahorros y préstamos puedan ofrecer financiamiento hipotecario a mayores plazos.

Entre las iniciativas presentadas figura el Fondo de Impacto Social I, administrado por AFI Pioneer, que incorpora la acreditación inmobiliaria viBIENda y cuenta con financiamiento del Banco de Ahorro y Crédito BANFONDESA.

APUESTA POR VIVIENDAS DE CALIDAD

La iniciativa viBIENda, impulsada por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Pioneer, procura elevar los estándares de los proyectos residenciales mediante criterios relacionados con calidad de vida, sostenibilidad, entorno, acompañamiento y construcción de comunidad.

El objetivo es que las inversiones generen un impacto económico y social sostenible, al tiempo que contribuyen a ampliar la oferta habitacional para los trabajadores dominicanos.

Durante la presentación se destacó que el crecimiento del sistema de pensiones y del mercado de valores puede traducirse en nuevas alternativas para financiar proyectos de desarrollo económico y social.

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