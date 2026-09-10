EEUU ve izquierda lleva miseria a Cuba, Venezuela y Nicaragua

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QUITO.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó durante su visita oficial a Ecuador que los movimientos de izquierda han llevado “miseria” a varios países de América Latina y señaló a Cuba, Venezuela y Nicaragua como ejemplos de esa situación.

Rubio respondió así a una pregunta sobre si la política de Washington hacia la región podría favorecer un nuevo auge de los movimientos de izquierda. El funcionario rechazó esa posibilidad y sostuvo que esas corrientes políticas ya han tenido oportunidades de gobernar en distintos países del hemisferio.

CRÍTICAS A LOS GOBIERNOS DE IZQUIERDA

“Los grupos de izquierda ya han estado aquí y han destruido el hemisferio. La izquierda destruyó a Venezuela. La izquierda destruyó a Cuba. La izquierda destruyó a Nicaragua”, afirmó Rubio.

El secretario de Estado agregó que, a su juicio, los gobiernos de izquierda han llevado “miseria” a la región y cuestionó los resultados de esas corrientes políticas en países como Bolivia y Ecuador.

“¿Qué han hecho los movimientos de izquierda en este hemisferio? Simplemente miseria. Miseria en Venezuela, miseria en Cuba, miseria en Nicaragua”, sostuvo.

Rubio también vinculó a sectores de izquierda con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Aseguró que algunos de estos grupos mantienen alianzas con estructuras criminales que operan en distintos países de la región.

“Estos grupos de izquierda están, en realidad, aliados con estas organizaciones criminales de narcotráfico. Están alineados con ellas. Son sus aliados”, afirmó.

PRESIÓN SOBRE CUBA

Las declaraciones se producen mientras la administración del presidente Donald Trump mantiene una política de presión sobre el Gobierno cubano.

Washington anunció recientemente nuevas sanciones contra cinco empresas cubanas y Fidel Ernesto Castro Díaz-Balart, nieto del fallecido líder cubano Fidel Castro, como parte de su estrategia para incrementar la presión económica sobre La Habana.

Durante su visita a Ecuador, Rubio defendió además una política estadounidense más activa frente a las organizaciones criminales transnacionales que, según Washington, representan una amenaza para la seguridad regional y estadounidense.

“Lo que no vamos a permitir es vivir en una región que eventualmente amenace a Estados Unidos”, manifestó.

El funcionario dejó claro que Washington actuará cuando considere que existe una amenaza directa a sus intereses.

“Yo trabajo para los Estados Unidos de América. Y si en esta región está surgiendo una amenaza para la seguridad nacional y el interés nacional de nuestro país, la vamos a abordar”, aseguró.

GIRA POR SUDAMÉRICA

Rubio llegó a Quito procedente de Barranquilla, Colombia, donde el martes se reunió con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. Posteriormente, tiene previsto continuar su gira por Sudamérica hacia Perú.

Durante su estancia en Ecuador, el secretario de Estado anunció además que Washington solicitará al Congreso estadounidense 45 millones de dólares adicionales para respaldar la seguridad ecuatoriana en su lucha contra el narcotráfico, además de nuevos equipos para las fuerzas de seguridad del país.

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