Popular supera RD$60,000 millones en billeteras digitales

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SANTO DOMINGO.- El Banco Popular Dominicano registró al cierre de agosto de 2026 una facturación acumulada superior a RD$60,000 millones mediante sus billeteras digitales, con un total de 33.1 millones de transacciones, consolidando estas soluciones como alternativas relevantes en los hábitos de pago de sus clientes.

La entidad lidera la facturación del mercado de billeteras digitales, con una participación de 34.60%, resultado que fortalece su posición dentro del ecosistema de pagos digitales y respalda su estrategia de ofrecer opciones ágiles, seguras y convenientes.

CRECIMIENTO SOSTENIDO

En agosto de 2025, la facturación acumulada del Popular mediante billeteras digitales ascendía a RD$20,400 millones. Un año después, el monto superó los RD$60,000 millones, para un crecimiento interanual de 194%.

Estas plataformas permiten vincular tarjetas de débito y crédito a teléfonos inteligentes, relojes y otros dispositivos compatibles para realizar pagos sin contacto. Las transacciones incorporan mecanismos de autenticación destinados a proteger los datos de los usuarios.

PIONERA EN BILLETERAS DIGITALES

Como parte de su estrategia de transformación digital, el Banco Popular fue pionero en la integración progresiva de billeteras digitales a su propuesta de valor, con el objetivo de simplificar la experiencia de pago y responder a los nuevos hábitos de consumo.

Los pagos mediante Garmin Pay comenzaron en abril de 2022; Google Pay fue incorporado en noviembre de 2023 y Apple Pay, en agosto de 2024.

El crecimiento de la facturación y del volumen de transacciones refleja la expansión del uso de estas plataformas entre los clientes del Popular. La institución informó que continuará impulsando soluciones digitales orientadas a facilitar los pagos, fortalecer la seguridad y reducir la dependencia del efectivo.

an/am