Policía haitiana detiene a cinco presuntos miembros pandillas

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Puerto Príncipe, 20 ago.- La Policía Nacional de Haití (PNH) detuvo en las últimas horas a cinco presuntos miembros de las bandas armadas que imponen hoy la violencia en el país, informó el periódico Le Nouvelliste.

Los agentes arrestaron a los sospechosos durante una operación en el Departamento Norte para capturar al líder narcotraficante Sedanius Tony (alias «Pipi»), y a otros miembros de un grupo armado activo en aquella región prófugos de la justicia, añadió la publicación.

Las detenciones integraron una escalada de operativos de la PNH mediante cuerpos como el Servicio de la Policía Judicial y la Brigada de Intervención de Cabo Haitiano, la segunda ciudad del país.

El grupo armado que lidera Sedanius Tony está involucrado en numerosos asesinatos, robos a mano armada, secuestros, violaciones y apropiación ilegal de tierras, declaró el portavoz de la PNH Arold Jean, según Le Nouvelliste.

Las autoridades ya capturaron antes a otros miembros de esa pandilla criminal, contra la cual continúan las operaciones, cuya acción aumenta la tensión entre la población de las urbes norteñas afectadas, y activa el movimiento de irregulares, agregaron las fuentes.

El gobierno busca mediante los operativos mejorar la seguridad de cara a las elecciones generales convocadas para el 13 de diciembre, en medio de una crisis general a causa de la violencia de las bandas armadas, comentan medios de prensa.

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