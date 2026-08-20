Crece en Haití «la fiebre electoral»,  afirma comentarista

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Puerto Príncipe, 20 ago.- La fiebre electoral crece hoy en Haití, aunque de forma lenta por los pasos todavía limitados hacia los próximos comicios, cuya primera vuelta está prevista para el 13 de diciembre, comentó un analista local.

El tema deviene «motivo de conversación común, genera interés y devela que el país está en período electoral», añade un artículo del comentarista del periódico Le Nouvelliste Frantz Duval.

La población -subraya el experto- genera los primeros comentarios sobre los aspirantes, aunque estos están aún por oficializar sus candidaturas, mientras el Consejo Electoral Provisional (CEP) aprobó 17 coaliciones y 88 partidos para los sufragios de fin de año.

El analista valoró el proceso de consolidación liderado por la instancia comicial para reducir a esos 105 el número total de grupos políticos elegibles de cara a la consulta, a partir de una cifra inicial de 316 validados por el CEP.

Duval recordó que ya solicitaron su derecho al sufragio unos 260 mil votantes, en tanto continúa abierto el registro para quienes deseen participar en las elecciones.

Por otro lado -según el analista- mientras el CEP avanza, la comunidad internacional se involucra, supervisa la situación y promete apoyo.

«La injerencia extranjera y la manipulación haitiana -recuerda Duval- han dejado a los votantes con muy malos recuerdos desde las elecciones de 2010».

De acuerdo con el comentarista, «entre los flagrantes intentos de imponer candidatos y las â€˜correccionesâ€Ö de resultados, el país sufrió irregularidades electorales que erosionaron de forma profunda la confianza en las urnas».

De otra parte, «la cuestión de la seguridad persiste -asegura el periodista- y nadie puede prometer, y mucho menos garantizar, que la paz y la tranquilidad necesarias estarán presentes durante las jornadas electorales».

El experto se mostró optimista sobre el tema, sin embargo, y llamó a «seguir avanzando hacia las elecciones, abordando las deficiencias a medida que surjan y reforzando de modo gradual las medidas de seguridad».

of-am