Nombran a nueva directiva del Banco de la República de Haití

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Puerto Príncipe, 20 ago.- El Primer Ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, aprobó la nueva junta directiva del Banco de la República (BRH), liderada por Ronald Gabriel como gobernador, publicó hoy un diario local.

La decisión oficial, que comprende como demás miembros de esa instancia a Guerly Leriche, Florient Jean Mari, MichÃ¿le Delerme y Edwidge Jean, ocurre en medio de fuertes desafíos económicos y de seguridad, añadió el periódico Gazzette Haití.

El Primer Ministro destacó la importancia de la estabilidad financiera en el proceso de recuperación económica del país, al intervenir en la ceremonia de presentación de la nueva junta, ante funcionarios de esa institución y actores del sector económico.

También elogió los avances durante los últimos meses en materia de inflación y de tipo de cambio, y subrayó la necesidad de continuar «los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de la economía haitiana».

Por su parte, el gobernador del BRH Ronald Gabriel explicó entre las principales tareas inmediatas de la entidad la modernización de la política monetaria, el fortalecimiento de la credibilidad y el desarrollo de sus capacidades para un mercado financiero más sólido.

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