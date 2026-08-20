FP advierte año escolar 2026-27 iniciaría con fallas estructurales

Josefina Pimentel junto a otros dirigentes de la FP habla en rueda de prensa.

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SANTO DOMINGO.- La Fuerza del Pueblo (FP) advirtió este jueves que el año escolar 2026-2027 podría comenzar con importantes dificultades estructurales, debido a lo que considera una distribución poco eficiente del presupuesto destinado a la educación preuniversitaria.

La posición fue planteada por Josefina Pimentel, titular de la Secretaría de Educación de la FP y exministra de Educación, durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura.

Pimentel sostuvo que el problema del sistema educativo no se limita al monto de los recursos asignados, sino que también involucra su distribución, la calidad del gasto, la capacidad de ejecución y la falta de una visión estratégica orientada a convertir la inversión pública en mejores resultados de aprendizaje.

Según la dirigente política, el Ministerio de Educación dispone para 2026 de un presupuesto superior a RD$332 mil millones, de los cuales el 93.25 % corresponde a gastos corrientes, mientras que apenas el 6.75 % se destina a gastos de capital.

Indicó que la inversión en obras representa el 4.21 % del presupuesto, mientras que los recursos destinados a capacitación docente e investigación alcanzan conjuntamente apenas el 2.09 %.

CUESTIONA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

Afirmó que durante los últimos seis años el Gobierno ha manejado alrededor de RD$1.8 billones destinados a la educación preuniversitaria, sin que, a su juicio, ese volumen de recursos se haya traducido proporcionalmente en mejoras en los aprendizajes, la infraestructura escolar, la formación docente y la incorporación efectiva de tecnologías.

“La educación dominicana no necesita nuevas promesas y retóricas de transformación. Necesita que la palabra empeñada se convierta en aulas terminadas, escuelas seguras, docentes respetados, tecnología funcional y estudiantes que aprendan”, manifestó.

Como ejemplo, señaló que durante 2025 el Ministerio de Educación habría destinado apenas RD$267.5 millones a obras menores de mantenimiento preventivo y correctivo, cifra que comparó con los RD$1,839 millones destinados a ese mismo renglón en 2013.

Consideró que esta reducción contribuye al deterioro de planteles, la paralización de obras y la falta de aulas, situación que, según afirmó, provoca sobrepoblación, hacinamiento, pérdida de horas de docencia, traslado de estudiantes a comunidades distantes y el retorno de planteles utilizados para impartir dos tandas.

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