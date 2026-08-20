ADP moviliza maestros en San Juan por mejores condiciones

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SAN JUAN DE LA MAGUANA.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) realizó una jornada de movilización en San Juan de la Maguana, encabezada por las seccionales de San Juan Este, San Juan Oeste, Juan de Herrera, Bohechío y Vallejuelo, para reclamar respuestas concretas al Ministerio de Educación ante las dificultades que afectan al sistema educativo y las condiciones para el inicio del año escolar 2026-2027.

Durante la protesta, el secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, profesor Menegildo De la Rosa, cuestionó que, en pleno siglo XXI, persistan problemas como el déficit de aulas, la falta de equipos tecnológicos para los estudiantes, los retrasos en la entrega de uniformes y el incumplimiento de la entrega de recursos para la descentralización educativa.

El dirigente magisterial también criticó los retrasos en los pagos a suplidores y reclamó mayor eficiencia en la administración de los recursos destinados al sistema educativo.

De la Rosa calificó de injustificable que el Ministerio de Educación proyecte la contratación de alrededor de 10 mil maestros sin realizar el correspondiente concurso de oposición docente, mecanismo establecido para garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y calidad en el ingreso a la carrera magisterial.

Asimismo, demandó una solución definitiva para los directores que, según afirmó, llevan entre cinco y seis años desempeñando sus funciones de manera interina, además del reconocimiento de los incentivos correspondientes a quienes ejercen labores de coordinación y dirección.

RECLAMAN PAGO DE INCENTIVOS POR EVALUACION DOCENTE

Uno de los principales reclamos de la jornada estuvo relacionado con la Evaluación del Desempeño Docente.

De la Rosa sostuvo que el proceso de evaluación ya concluyó y que los recursos correspondientes al retroactivo y al incentivo están disponibles, por lo que cuestionó que trámites burocráticos continúen retrasando el depósito de esos fondos a los profesores.

“No es posible que hayamos terminado un proceso de evaluación de desempeño cuyo dinero está ahí y que los trámites burocráticos impidan que se deposite en la tarjeta de cada compañero el retroactivo y el incentivo”, expresó.

El dirigente afirmó que el magisterio mantiene su disposición de contribuir al buen desarrollo del próximo año escolar, pero advirtió que esto no implica renunciar a las movilizaciones ni a sus reivindicaciones.

of-am