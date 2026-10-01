Importantes figuras de UFC en una gran cartelera MMA en RD

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SANTO DOMINGO.- El Pabellón de Taekwondo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte será escenario este viernes 2 de octubre de una histórica cartelera internacional de artes marciales mixtas (MMA), organizada conjuntamente por las promotoras Gamebred FC y Fighting Force.

El evento reunirá a destacados peleadores con experiencia en la UFC, PFL y Bellator, junto a varios de los principales exponentes dominicanos de las artes marciales mixtas.

Los detalles fueron ofrecidos durante una conferencia de prensa encabezada por Rodolfo y Domingo Dauhajre, ejecutivos de Fighting Force, y Lex McMahon, representante de Gamebred FC, quienes estuvieron acompañados por varios de los atletas que participarán en la velada.

ANTHONY SMITH ENCABEZA LA CARTELERA

El combate estelar enfrentará al experimentado Anthony Smith, excandidato al título semipesado de UFC, contra Jordan Heiderman, semifinalista del torneo de pesos pesados de PFL en 2023.

Smith, quien disputó el campeonato ante Jon Jones en 2019, también cuenta con victorias sobre reconocidos peleadores como Rashad Evans, Mauricio “Shogun” Rua, Volkan Oezdemir y Alexander Gustafsson.

Entre los principales atractivos para el público dominicano estará el combate entre Jhonasky “La Máquina” Sojo y Kurt Holobaugh. Sojo, excampeón ligero de Fighting Force, viene de derrotar al expeleador de UFC Charles Rosa en el Grand Prix, mientras Holobaugh fue ganador de la temporada 31 de The Ultimate Fighter.

Asimismo, Elías “La Mole” Santos, doble campeón de Fighting Force, protagonizará una revancha contra el veterano de UFC y Bellator Landon Quiñones.

PREMIO DE US$500,000

Santos y Sojo buscarán avanzar a las semifinales del torneo y mantener sus aspiraciones de conquistar el premio de 500,000 dólares, equivalente a unos RD$30 millones.

La cartelera también incluye el combate entre Luis “Baboon” Palomino y Brandon Girtz.

La jornada comenzará a las 7:00 de la noche y será transmitida internacionalmente por DAZN. Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets.

Los organizadores destacaron el respaldo del Ministerio de Deportes, los patrocinadores y la supervisión de la Comisión Nacional de Artes Marciales Mixtas.

of-am