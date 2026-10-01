Anuncia las copas Mangulina y Mangú con tenistas de 20 países

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SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) celebrará durante las dos primeras semanas de octubre las Copas Mangulina y Mangú J60 Santo Domingo, correspondientes al circuito juvenil de la Federación Internacional de Tenis (ITF), en el que participan destacados jugadores menores de 18 años.

Ambos torneos tendrán como escenario el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, donde competirán más de 80 tenistas procedentes de 20 países en las modalidades de sencillos y dobles, tanto en masculino como femenino.

DOS SEMANAS DE COMPETENCIA INTERNACIONAL

La Copa Mangulina J60, que llegará a su undécima edición, comenzará el sábado 3 de octubre, mientras que la Copa Mangú J60, en su decimoctava versión, está programada para iniciar el sábado 10.

Entre los representantes dominicanos figuran Isaac Guerrero y Miguel Baquero, mientras que en la rama femenina competirán Julianny De La Cruz y Daniela Castillo, además de otros tenistas nacionales.

Los torneos estarán bajo la supervisión de Wilson Joya, representante de la ITF, quien contará con la asistencia de Francisco de los Santos. La dirección general estará a cargo de Sergio Tobal, vicepresidente de Fedotenis.

PARTIDOS GRATUITOS DESDE LAS 9:00 DE LA MAÑANA

La Federación Dominicana de Tenis informó que los partidos de ambas copas comenzarán diariamente a partir de las 9:00 de la mañana y que el acceso al Centro Nacional de Tenis del Parque del Este será gratuito para el público.

Los certámenes forman parte del circuito internacional juvenil ITF J60, por lo que representan una oportunidad para que los jóvenes tenistas sumen puntos en el ranking mundial de la categoría.

Los campeones de sencillos recibirán 60 puntos, mientras que los finalistas obtendrán 36 puntos. En la modalidad de dobles, los ganadores sumarán 45 puntos.

Con la celebración consecutiva de ambas competencias, República Dominicana recibirá durante dos semanas a jóvenes promesas del tenis internacional y brindará a los jugadores locales la oportunidad de competir ante representantes de diferentes países.

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