Moneycorps inaugura sucursal en SDE, celebra 20 aniversario

Aurelia Melo, Marivel Santiago, Ingrid Reyes Del VIllar, Giselle Pérez y Yoneidy Castillo realizan el corte de cinta de nueva sucursal.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– La empresa Agente de Remesas y Cambio Moneycorps I.R. inauguró una nueva sucursal en Plaza Galerías del Este, ubicada en la avenida San Vicente de Paúl, como parte de su plan de expansión y fortalecimiento de servicios en la República Dominicana.

La apertura coincide con la celebración del vigésimo aniversario de la compañía en el país, consolidando una trayectoria enfocada en el sector de remesas, cambio de divisas y transferencias internacionales. El acto fue bendecido por el sacerdote Quirilio, de la parroquia Santa Mónica, y contó con la presencia de clientes, colaboradores, aliados estratégicos y familiares.

La presidenta de la empresa, Ingrid Reyes Del Villar, destacó que este nuevo establecimiento representa un paso significativo para continuar acercando sus servicios a la población y fortalecer la relación construida con sus usuarios durante las últimas dos décadas.

“Cada sucursal que abrimos representa oportunidades, sueños, familias que reciben apoyo desde el exterior y empresas que confían en nosotros para manejar sus operaciones con seguridad y transparencia”, expresó.

DOS DÉCADAS DE OPERACIONES

Reyes Del Villar recordó que, durante 20 años, Moneycorps ha ofrecido servicios de cambio de divisas, remesas familiares, transferencias internacionales corporativas y otras soluciones financieras dirigidas tanto a clientes personales como empresariales.

Asimismo, resaltó que la empresa ha mantenido un compromiso permanente con la calidad, la transparencia y el cumplimiento de las normativas que regulan el sector financiero.

La ejecutiva agradeció la confianza depositada por clientes y aliados estratégicos, así como la dedicación de sus colaboradores, señalando que el crecimiento alcanzado ha sido resultado del esfuerzo conjunto de todos los que forman parte de la organización.

Durante la actividad, los asistentes participaron en un encuentro de confraternidad en el que la empresa reafirmó su compromiso de continuar ofreciendo servicios financieros ágiles, seguros y personalizados para los dominicanos dentro y fuera del país.

an/am