Dice PLD se fortalece y apuesta a regresar al poder en el 2028

Johnny Pujols dijo este 28 de julio del 2026 que el PLD se ha fortalecido por el tipo de oposición que hace.

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SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Johnny Pujols, afirmó que la organización ha fortalecido su posicionamiento político.

Dijo que lo ha hecho mediante una oposición constante, acompañada de propuestas, con miras a recuperar la confianza de la ciudadanía y volver al poder en las elecciones de 2028.

Durante una entrevista en el programa Una Nueva Mañana, dijo que desde diciembre de 2024 el PLD ha realizado más de 60 denuncias sobre temas nacionales, además de presentar planteamientos en áreas como economía, salud, educación, seguridad ciudadana e institucionalidad.

El dirigente opositor aseguró que el partido no se limita a criticar las acciones del Gobierno, sino que busca aportar soluciones y recuperar el papel de las organizaciones políticas como instrumentos de servicio público.

“Los partidos tienen que estar atentos a lo que sucede en el país y acompañar cada posición crítica con propuestas”, expresó.

REORGANIZACIÓN INTERNA

Pujols destacó que el PLD avanza en un proceso de reorganización interna basado en la unidad, la renovación dirigencial y la experiencia política, al tiempo que resaltó el liderazgo del expresidente Danilo Medina como un activo importante para la organización.

Explicó que la consulta prevista para octubre no definirá al candidato presidencial, sino que medirá la simpatía de los aspirantes y servirá como referencia para la escogencia que se realizará en 2027.

Aseguró que la dirección del partido respetará los resultados y descartó cualquier intento de imposición de candidaturas.

El secretario general peledeísta afirmó que el PLD trabaja para clasificar a una eventual segunda vuelta electoral, apoyado en su estructura nacional y en el crecimiento que, según dijo, reflejan las mediciones políticas.

an/am