Acuerdan reglas para evitar abusos en procesos cobranza

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, y el presidente de COB-RD, Francisco del Carpio, firmaron el acuerdo este 28 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y la Asociación del Ecosistema de Crédito y Cobranza de la República Dominicana (COB-RD) establecieron un acuerdo para regular las prácticas de cobro.

Con el mismo buscan garantizar que los procesos de recuperación de deudas se realicen bajo criterios de legalidad y respeto a la dignidad de los ciudadanos.

La iniciativa surge tras las constantes denuncias de consumidores que alegaban recibir llamadas insistentes, presiones indebidas y métodos considerados abusivos por parte de algunas empresas de cobranza.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que el convenio busca mejorar la relación entre las compañías de cobranza y las personas con compromisos financieros, mediante la capacitación del personal encargado de gestionar los cobros.

“Lo que procuramos es que haya un acercamiento entre las compañías de cobranza y las personas que tienen algún tipo de responsabilidad con el sistema financiero”, señaló.

COBRANZAS CON RESPETO A LOS DERECHOS CIUDADANOS

De su lado, el presidente de COB-RD, Francisco del Carpio, afirmó que el acuerdo no elimina el derecho de los acreedores a exigir el pago de las obligaciones pendientes, pero establece límites para evitar atropellos contra los deudores.

Destacó que las gestiones deben realizarse sin afectar la dignidad ni los derechos de las personas. “Hay derecho a cobrar, pero no hay derecho a atropellar”, expresó.

El convenio contempla además la creación de protocolos de buenas prácticas para una cobranza responsable y establece que los embargos retentivos realizados en un mismo acto no podrán superar las diez personas deudoras.

Asimismo, ambas instituciones conformarán una mesa técnica que dará seguimiento al cumplimiento del acuerdo, evaluará sus resultados y propondrá mejoras para fortalecer los mecanismos de cobro dentro del marco legal vigente.

an/am