Entregarán remozada playa El Faro con inversión 67 millones

El ministro de Turismo, David Collado, dijo este 28 de julio del 2026 que contempla la intervención de 570 metros de longitud y un área total de 12,398 metros cuadrados.

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SAN PEDRO DE MACORÍS.- El ministro de Turismo, David Collado, supervisó este martes la fase final del proyecto de mejoramiento del entorno de la playa El Faro, obra que será entregada oficialmente este viernes con la presencia del presidente Luis Abinader.

El proyecto, ejecutado con una inversión de RD$67 millones, contempla la intervención de 570 metros de longitud y un área total de 12,398 metros cuadrados, como parte del plan del Ministerio de Turismo (MITUR) para recuperar espacios públicos y zonas costeras del país.

Collado destacó que esta obra responde a un reclamo histórico de los residentes de San Pedro de Macorís y forma parte de una estrategia orientada a rescatar los frentes marinos y fortalecer el desarrollo turístico de las comunidades.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

El funcionario recordó que el MITUR también destinó RD$267 millones para la intervención y recuperación del malecón de San Pedro de Macorís, una acción que, según explicó, complementa la transformación del litoral de esa provincia.

La obra está a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR) e incluye espacios destinados a los pescadores, con módulos de servicios e instalaciones sanitarias.

Asimismo, dispone de estacionamientos, intervención vial, áreas recreativas infantiles, cancha de voleibol, sistema de iluminación, paisajismo, mobiliario urbano, bancos, bolardos, zafacones y una caseta para la Policía Turística (POLITUR).

El proyecto también contempla la construcción de baños públicos, un sistema de drenaje pluvial para prevenir inundaciones, asfaltado de calles en sectores cercanos, además de aceras y contenes.

Collado afirmó que la recuperación de playa El Faro permitirá mejorar la calidad de vida de los residentes, crear un nuevo atractivo para visitantes y continuar impulsando el turismo en San Pedro de Macorís.

an/am