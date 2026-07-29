Malecón RD, 14 kilómetros de vida, cultura y belleza caribeña

Por Lemay Padrón Oliveros (enviado especial)
Santo Domingo, 25 jul (Prensa Latina) En los mapas aparece como Avenida George Washington, pero para los habitantes de esta ciudad en República Dominicana y sus visitantes este extenso corredor es simplemente el Malecón, símbolo de la identidad, historia y vibrante cultura capitalina.
A lo largo del litoral sur, bañado por las aguas azul turquesa del Mar Caribe, el Malecón se despliega con majestuosidad a lo largo de la costa, ofreciendo uno de los paseos urbanos más cautivadores del país.
Su proximidad al mar invita a locales y turistas a disfrutar de vistas panorámicas, brisas frescas y atardeceres inolvidables que pintan el cielo con tonos dorados y rosados.
Pero el Malecón no es solo un espacio natural, es también un epicentro cultural y social donde cada año convergen desde desfiles patrióticos hasta carnavales, festividades religiosas, conciertos multitudinarios, eventos deportivos y ferias populares, que mantienen viva la energía y el espíritu dominicano.
A lo largo de su trayecto se distribuyen monumentos, glorietas, ciclovías, parques y zonas peatonales, junto a hoteles de lujo, centros de entretenimiento, restaurantes y edificaciones institucionales, además del paseo marítimo, este último inaugurado en 2023.
En materia de infraestructura, el Malecón combina modernidad y tradición mezclando la arquitectura contemporánea con la belleza natural del litoral, para que caminantes, corredores y turistas interactúen directamente con el paisaje costero en un ambiente seguro y amigable.
El Malecón empieza su curso en el extremo occidental del Distrito Nacional y avanza hasta la intersección con la avenida del Puerto, ya próximo a la histórica Ciudad Colonial, por lo que enlaza la modernidad del litoral con la riqueza patrimonial y arquitectónica de la antigua ciudad.
La arteria es un espacio vivo, palpitante y multifacético que refleja el alma caribeña y la diversidad de su gente, como una promesa constante de belleza, cultura y vida dominicana en su máxima expresión.
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