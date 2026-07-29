Malecón RD, 14 kilómetros de vida, cultura y belleza caribeña

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Por Lemay Padrón Oliveros (enviado especial)

Santo Domingo, 25 jul (Prensa Latina) En los mapas aparece como Avenida George Washington, pero para los habitantes de esta ciudad en República Dominicana y sus visitantes este extenso corredor es simplemente el Malecón, símbolo de la identidad, historia y vibrante cultura capitalina.

A lo largo del litoral sur, bañado por las aguas azul turquesa del Mar Caribe, el Malecón se despliega con majestuosidad a lo largo de la costa, ofreciendo uno de los paseos urbanos más cautivadores del país.

Su proximidad al mar invita a locales y turistas a disfrutar de vistas panorámicas, brisas frescas y atardeceres inolvidables que pintan el cielo con tonos dorados y rosados.

Pero el Malecón no es solo un espacio natural, es también un epicentro cultural y social donde cada año convergen desde desfiles patrióticos hasta carnavales, festividades religiosas, conciertos multitudinarios, eventos deportivos y ferias populares, que mantienen viva la energía y el espíritu dominicano.

A lo largo de su trayecto se distribuyen monumentos, glorietas, ciclovías, parques y zonas peatonales, junto a hoteles de lujo, centros de entretenimiento, restaurantes y edificaciones institucionales, además del paseo marítimo, este último inaugurado en 2023.

En materia de infraestructura, el Malecón combina modernidad y tradición mezclando la arquitectura contemporánea con la belleza natural del litoral, para que caminantes, corredores y turistas interactúen directamente con el paisaje costero en un ambiente seguro y amigable.

El Malecón empieza su curso en el extremo occidental del Distrito Nacional y avanza hasta la intersección con la avenida del Puerto, ya próximo a la histórica Ciudad Colonial, por lo que enlaza la modernidad del litoral con la riqueza patrimonial y arquitectónica de la antigua ciudad.

La arteria es un espacio vivo, palpitante y multifacético que refleja el alma caribeña y la diversidad de su gente, como una promesa constante de belleza, cultura y vida dominicana en su máxima expresión.

ga/lp