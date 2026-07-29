¿Hambe cero en RD? (OPINION)

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La FAO certificó “hambre cero” en República Dominicana en la víspera de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Esto no es accidental.

La post verdad es un recurso empleado por la dictadura mediática mundial para crear mitos y convertir mentiras y medias verdades en verdades,

Luis Abinader, gobernador de colonia o presidente del protectorado estadounidense en este país, es el lacayo preferido del Pentágono en la Cuenca del Caribe y la FAO parece suficientemente influida por la Casa Blanca como para para aprobar este desvarío,

A la FAO y a Luis Abinader hay que decirle que en ninguna parte del mundo se ha logrado hambre cero, con permanencia en el tiempo, ejecutando políticas asistencialistas.

Menos aún, en un país en el que empobrecimiento general, medido por los salarios, afectó al 49.7% de los hombres y el 56.8 % a las mujeres trabajadoras y sus dependientes, y la pobreza extrema a un 23.3% en hombres y un 28% en mujeres, según estudios realizados por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Fundación Bosch.

Aquí no se han inventado fórmulas mediante las cuales la oligarquía capitalista dominante (corporaciones transnacionales y multimillonarios “criollos”), cual que sea el partido y el presidente de derecha gobernante, se decida por abandonar su voracidad para lograr esa meta.

La pobreza no es simplemente monetaria y el hambre no es un mal que se supere con cifras ofertadas por un gobierno “bultero” a cualquier organismo manipulable de un orden mundial en crisis de decadencia.

Desigualdades

Las desigualdades brutales determinan diferentes modalidades de hambre.

Hambre de comida nutritiva, no tóxica. Hambre de vitaminas y proteínas. Hambre de sueño en medio de hacinamientos, Hambre de salud motivada por la codicia de los negocios privados de la salud, la mala alimentación y el deterioro de los servicios públicos.

Hambre de tranquilidad, de vida digna y segura. Hambre de descanso y diversión. Escasez de agua potable, Hambre de viviendas habitables. Hambre de derechos vitales.

América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo en distribución de ingresos y República Dominicana es uno de los países más desigual en esta región.

Datos suministrados por la Oxfam expresan que el 10% más rico de la región posee el 71% de las riquezas y que el 1% más rico concentra el 40% de la riqueza; esto es, que 32 mega-millonarios acumulan fortunas equivalentes a las riquezas en manos de 300 millones de personas, la mitad de la población más pobre de la región.

En República Dominicana hay alrededor de 265 multimillonarios y los ingresos generados por su riqueza son tan extremadamente altos que, una persona del 20% más pobre del país tendría que trabajar 214 años para poder ganar lo que gana en un mes uno de los 265 multimillonarios dominicanos en dólares.

Entre los multimillonarios hay una élite pequeña de mil-millonarios: Los Vici, Corripio, Rainieri, Risek, Estrella y los dueños de la Barrick, la Aes, la Total,, Energy. Texaco, Shell, Mcdonald y comparsa.

Ir a la raíz de este asunto crucial no es cuestión de culpar solo a tal presidente o aquel partido.

No es asunto de simple cambios de rostros, ni de las posibilidades de reducir la capacidad de mentir de un determinado gobierno.

La dominación del gran capital privado es estructural y hay que combatirla de raíz, en tanto se trata de todo un sistema de dominación: con su clase dominante, su estado, su poder, su ideología, su cultura…

Miren incluso la pobreza, el hambre y las desigualdades en las calles de EEUU, el país capitalista más rico del mundo.

Mírenla en los “buzos” que pululan en los vertederos de basura de este país. En los semáforos. En la orilla del Ozama. En el barrio El Café, de Herrera. En los bateyes de La Romana. En la miseria rural y en los cordones de los barrios empobrecidos que rodean todas las ciudades.

Desnutrición infantil por “pila”. Enfermedades evitables por “montón”.

Esta tragedia social exige un pensamiento y un accionar que desnude esa dominación, enarbolando un programa transformador.

Exige crear contrapoder y convertirlo en poder popular en todo el país: “ejercicio directo, democrático y participativo del pueblo en la toma de decisiones”.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe pasan y la pobreza y el hambre siguen con más bríos a causa de las guerras que EEUU impone y que Abinader, las derechas, las ultraderechas dominicanas, las megamineras y las corporaciones estadounidenses y europeas radicadas aquí apoyan sin ruborizarse.

jpm-am