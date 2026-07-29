76ers celebran llegada LeBron con coronación digna del «Rey»

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FILADELFIA.– La ciudad de Filadelfia se vistió de gala para recibir a LeBron James, quien fue presentado oficialmente como nuevo jugador de los Philadelphia 76ers en una ceremonia cargada de simbolismo, emoción y expectativa, considerada por muchos como una auténtica coronación para una de las figuras más emblemáticas en la historia del baloncesto.

A sus 41 años, James inicia una nueva etapa en la NBA con la misión de llevar a los Sixers a la conquista de un campeonato, en lo que el propio jugador ha definido como su «última decisión» dentro de la liga.

La franquicia organizó un acto especial para dar la bienvenida al cuatro veces campeón de la NBA, con miles de aficionados presentes y una puesta en escena que evocó el apodo que ha acompañado al astro durante más de dos décadas: «El Rey».

«Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy emocionado de iniciar este último viaje», expresó James al anunciar su decisión de abandonar a Los Angeles Lakers tras ocho temporadas.

LeBron llega a un equipo que cuenta con figuras como Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y VJ Edgecombe, conformando una plantilla que ya es considerada entre las favoritas para disputar el título de la Conferencia Este en la temporada 2026-2027.

Su incorporación representa uno de los movimientos más impactantes del mercado de agentes libres en la historia reciente de la NBA. Según reportes oficiales, el veterano delantero firmó un contrato de dos años con opción de jugador para la segunda campaña, priorizando la posibilidad de competir por un quinto campeonato antes que cualquier consideración económica.

La llegada de James también ha generado una ola de entusiasmo entre los seguidores de Filadelfia y reavivado las aspiraciones de una franquicia que no conquista un título desde 1983. Analistas deportivos coinciden en que su liderazgo, experiencia y capacidad para elevar el nivel de sus compañeros podrían transformar a los 76ers en uno de los equipos más atractivos de la próxima campaña.

Con esta decisión, LeBron James añade un nuevo capítulo a una carrera legendaria que lo ha llevado por Cleveland, Miami, Los Ángeles y ahora Filadelfia, donde buscará despedirse del baloncesto profesional dejando una huella imborrable y, quizás, sumando un último anillo a su extraordinario legado.

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