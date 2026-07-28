Cristopher Sánchez continúa dominante en las Grandes Ligas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

FILADELFIA.– El lanzador dominicano Cristopher Sánchez continúa consolidándose como uno de los mejores abridores de las Grandes Ligas, tras mantener una sobresaliente temporada con los Filis de Filadelfia y reafirmar su estatus como una de las principales figuras del pitcheo en la Liga Nacional.

Sánchez volvió a demostrar su calidad en su más reciente presentación al trabajar seis entradas, permitir tres carreras y ponchar a seis bateadores, encaminando a los Filis a una victoria 11-4 sobre los Yankees de Nueva York. Con ese triunfo, el serpentinero de La Romana elevó su marca a 13 victorias y cuatro derrotas en la temporada.

El zurdo dominicano ha sido una pieza fundamental en la rotación de Filadelfia, gracias a una combinación de control, capacidad para generar rodados y una notable habilidad para dominar a los bateadores rivales. Sus números lo colocan entre los líderes de efectividad y ponches en la Liga Nacional.

A sus 29 años, Cristopher Sánchez sigue escribiendo una historia de superación en las Mayores. Desde su llegada a los Filis, ha evolucionado hasta convertirse en un abridor de primer nivel y en uno de los principales representantes del talento dominicano en el béisbol estadounidense.

Con cada salida al montículo, Sánchez fortalece su candidatura para recibir votos en la carrera por el Premio Cy Young y mantiene vivas las aspiraciones de los Filis de alcanzar la postemporada. El dominio del quisqueyano continúa siendo una de las mejores noticias para el béisbol dominicano en la campaña 2026.

of-am