Entérate NY (OPINION)

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Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad



►La Parada Dominicana en El Bronx: Como es tradición, asistieron decenas de miles de dominicanos este domingo. Se reportaron algunos incidentes menores entre jóvenes y la policía. Además, policías ordenaron apagar el equipo de sonido de la carroza de Ramfis Trujillo por el alto volumen. Participaron unas 26 carrozas, a US$5,000 cada una. La Gala también fue un éxito, con la venta de 24 mesas a US$5,000 tambien, aparte del patrocinio de varias empresas multimillonaria. Felicitaciones a Felipe Febles, presidente de la organización, quien se presentara con un moño a la Parada. Se escucharon críticas porque, según algunos opinólogos, se excedió con el protocolo y modales por hacer llamados de atención en público. Tuvo roces, sin aparente razón ni justificación, incluso con un alto dirigente político dominicano que conversaba con el artista Camboy Estévez, mientras ambos se saludaban en un pasillo. También llamó la atención cuando ordenó, de malas maneras, a un director de un canal de televisión que se quitara de la tarima, a pesar de que debía tomar el control de la transmisión en vivo. Se comentó que la presencia de periodistas fue muy escasa, posiblemente por instrucciones de cobrarles US$200 a cada uno. Algunos sugieren que su comportamiento podría estar influido por su estado de salud, ya que estuvo hospitalizado meses atrás. Desde hace unos tres años, tras el caso de las visas americanas con personas de Montecristi ha delegado funciones, cuenta con Aracelis Marizán como asistente y copresidenta. Es una joven dinámica, elegante y de fuerte presencia y apariencia, a la que muchos describen como “ley, batuta y constitución” dentro de la organización. Según se comenta, toma decisiones, reprende e incluso expulsa sin que nadie pueda contradecirla. diiice una fuente.

►Mamdani desfiló paralelo a los dominicanos: Observadores políticos dominicanos que participaron este domingo en la Gran Parada Dominicana de El Bronx sostienen que el alcalde de la ciudad de NY, Zohran Mamdani, actuó y desfiló de manera paralela a la comunidad dominicana durante el evento. ¡Ah! Darializa Ávila Chevalier, una organizadora comunitaria, investigadora de defensa pública, socióloga en formación y política estadounidense de origen dominicano, quien ganará al congresista Adriano Espaillat, no asistió al Desfile. La esperaban ver con una bandera dominicana en sus manos, diiicen. Ver detalles y video: https://actualidadneoyorkina.com/?p=10818

►Por eso muchos no creen en políticos: Opinólogos dominicanos en el Alto Manhattan nos escriben. Ni quito ni pongo. Luego de presenciar el acto encabezado por alto dirigente del PLD, Abel Martínez, el pasado sábado en el restaurante 809, ubicado en el 112 de la calle Dyckman, en el Alto Manhattan (212-304-3800), se informó que más de 400 dominicanos asistieron a la actividad. Sin embargo, el salón tiene capacidad para un máximo de 100 personas sentadas y alrededor de 150 de pie, “tepetepe”. Donde hay peso no se discute onza; el teléfono está ahí para comprobarlo. Como dice el refrán, “para decir mentiras y comer pescado, hay que tener mucho cuidado”. ¡Ay, ay, ay! Ver = https://eldia.com.do/muchos-politicos-solo-toman-en-cuenta-a-la-diaspora-como-maquinaria-electoral-para-generar-votos-afirma-abel-martinez-durante-encuentro-en-ny/

►Se apoyan uno al otro: Este lunes habrá una reunión ordinaria de la seccional en el local del PRM-NY, motivada por la presencia en NYC del actual presidente de la seccional, Yulín Mateo, actual cónsul en Saint John, Antigua y Barbuda (Decreto núm. 573-25), a 2.871 kilómetros de NY. Diiicen que Yulín sigue con sus aspiraciones de reelegirse en el partido. ¡Bueeeno! Además, Yulín busca que lo trasladen al consulado de Montreal-Canada, cuya sede está vacante y se encuentra a 538 kilómetros de la Gran Manzana. Diiicen que, John Sánchez, actual secretario general y también aspirante a la presidencia del partido, mantiene un acuerdo con Yulín para ambos quedarse en sus respectivas posiciones. Diiicen que Yulín debes recordar lo planteado por Gómez Mazara.

►Se sorprenden en NYC: Dominicanos residentes en Manhattan, El Bronx, Brooklyn y Queens nos escriben diciendo que están sorprendidos por las declaraciones del aspirante presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, quien, a su juicio, incurre en una contradicción al proclamar en la prensa nacional: «El pueblo dominicano está cansado de discursos y de personas que hablan bonito, mencionan todas las S y hablan muy fino».

Ver = https://elnacional.com.do/politica/gonzalo-castillo-gente-cree-politicos-hablan-bonito-mencionan-todas-s_576279.html

Sin embargo, Gonzalo nombra como coordinador nacional operativo de su proyecto presidencial al ex senador y ex aspirante presidencial del PLD, Charlie Mariotti, considerado por muchos como uno de los políticos que mejor pronuncia el léxico. Mariotti se caracteriza por su dicción cuidada y su dominio del idioma, con una pronunciación clara de todas las letras, especialmente de la «S», como puede notarse en sus múltiplesss intervencionesss públicasss. Es reconocido por el buen manejo del idioma de Cervantes Saavedra. Otras expresiones de Gonzalo que también llaman la atención: «¿Debatir, filosofar, para qué? – Que me hablen de la RD y de lo que voy a tener que resolver». Sin embargo, diiicen que, hasta el momento, no ha presentado propuestas concretas al pueblo. ¡Uff!

►Único aspirante no quiere ir a “RD Debate”: Gonzalo ha expresado: «Ir a un debate no tiene, en esta etapa, valor. Prefiero estar aquí escuchándolos a ustedes, a la gente de mi partido, a mis compañeros y al pueblo». Pero, diiicen, no mantiene contacto directo con los “compañeritos” y la ciudadanía; su agenda se concentra principalmente en prensa y prensa. Es el único aspirante presidencial del PLD que se niega inscribir en “RD Debate”, que auspiciará el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), organización de la sociedad civil que procura el desarrollo integral de la RD para lograr objetivos que permitan contribuir de manera sostenible al mejor desenvolvimiento de la ciudadanía, que promueve proyectos de desarrollo integral, fomenta el diálogo social. Impulsa espacios de diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, en áreas de salud, educación, medio ambiente, energías renovables y seguridad social, entre otras. Realiza acuerdos institucionales para fomentar la competitividad y el crecimiento de las mipymes. “RD Debate” inician el proximo 23 de agosto con todos los aspirantes presidenciales de todos los partidos en RD. Se iniciará con el PLD. Diiicen que lo expresado recientemente por el aspirante presidencial del PRM y director del INAPA, Wellington Arnaud, es un “traje a la medida” para Gonzalo, según analistas, opinólogos y “sabiólogos” quisqueyanos en NYC. Ver = https://www.youtube.com/shorts/ORRx2Y0CxaU ¡Ay, ay, ay!

►El político y el periodista: Las tensiones entre periodistas y políticos son inevitables, porque ambos persiguen objetivos distintos. Mientras el político busca influir o controlar la narrativa para acumular o mantener el poder, el periodista procura fiscalizar para informar a la ciudadanía. La semana pasada, Entérate NY sacó a la luz una reunión “conspirativa”, celebrada en el local del PRM-NY, encabezada por su secretario general, John Sánchez, junto a otros dirigentes. Según la dama de entero crédito, pidiendo reserva de su identidad, el objetivo era “destutanar” al emblematico y valorado dirigente, comunitario y empresario Roberto Rojas, como coordinador general en la Circunscripción 1-USA del proyecto presidencial de David Collado. Tras la publicación, Sánchez manifestó su inconformidad y nos escribió: “Ramón, usted es un periodista muy certero y siempre he estado a su disposición para que cuando le envíen algo que me involucre a mí, lo confirme conmigo. Yo le diré la neta, como dicen los mexicanos. Esa información que le dieron es falsa. A Rojas lo cabildeamos Kelvin Cruz y yo para que venga con David. Así que le tomaron el pelo y le dieron datos falsos. Dígale a su ‘calié’ que investigue mejor”. “Éramos 12 los que estábamos en esa reunión de trabajo en favor del próximo presidente, David Collado”. Nuestra respuesta, pocas horas después: “Ok. John. Favor de enviarme un desmentido y lo publicaré en la misma columna.” “Quedo a la espera”. Todavía lo estoy esperando para publicarlo. Diiicen el que calla otorga. ¡Ah! Tambien se nos informó que formaron un “Petit Comité”, dejando a Rojas fuera, inclusive crearon un nuevo Chap y no incluyeron a Roberto. Uno de los conspiradores, diiicen, planteó en la reunión prohibirle la entrada a Roberto al local del partido. Se discutió y descartó. ¡Bueeeno!

►Un valor dominicano en NY: María Quetell, dominicana que lleva ese apellido de casada, es 100×100% una activista comunitaria que viene brindando un extraordinario servicio a sus connacionales en NYC desde “La Cámara de Comercio de Mujeres de NY” = www.nywcc.org, que dirige la quisqueyana Kenia Abreu, con ubicación en el 1524 de la avenida Ámsterdam, entre las calles 133 y 136, en el Alto Manhattan, para empoderar los grandes y pequeños negocios. María, conocida por la mayoría de activistas comunitarios, profesionales y líderes políticos criollos en la Gran Manzana, lleva décadas sirviendo desde otras instituciones (Asamblea Estatal-NY; Consulado RD-NY; Concejo Municipal y en el campo de la belleza). Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “María, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Decenas de miles de dominicanos, entre otras etnias, que abordan a diario las líneas 1, 2 y 3 del metro en esta ciudad se verán afectados por los trabajos de reemplazo de interruptores en la línea de la Séptima Avenida, en el Bajo Manhattan. Los cambios comenzaron este 24 de julio y se extenderán hasta el próximo 24 de agosto. Serán cinco fines de semanas, desde las 9:30 p.m. del viernes hasta las 5:00 a.m. del lunes.

►Cultura General: La mejor postura para orgasmos femininos. En lugar de colocarse exactamente frente a frente, quien está encima adelanta el cuerpo unos centímetros hasta que su pecho queda aproximadamente a la altura del hombro de la otra persona. Ese pequeño desplazamiento favorece que la base del pene roce el clítoris durante el movimiento. En vez de buscar una penetración repetida, la prioridad pasa a ser mantener el contacto entre las pelvis mediante un movimiento más corto, continuo y casi circular, en el que la fricción adquiere todo el protagonismo. No hace falta necesariamente una penetración especialmente profunda, es mantener una presión constante sobre el clítoris. Para facilitar ese contacto, algunos especialistas recomiendan meter una almohada bajo las caderas de quien está debajo para mejorar el ángulo, una sugerencia que coincide con un pequeño estudio de la revista Sexologies, recogido por IFLScience.

►Salud: Ajustar los horarios de las comidas y del descanso al ritmo natural del cuerpo puede tener un impacto significativo en la salud. Respetar el reloj biológico al comer y dormir puede mejorar el metabolismo y prevenir enfermedades. El ritmo circadiano está controlado por un reloj central ubicado en el cerebro, el cual responde principalmente a la luz solar. Sin embargo, órganos como el hígado, el páncreas, el intestino, los músculos y el tejido adiposo también cuentan con relojes biológicos propios que regulan su funcionamiento según la hora del día.

►Cita: «Los enemigos públicos son más fáciles de combatir que los traidores ocultos.» (Cicerón, político, filósofo, escritor, jurista y orador romano.)

►Dólar y Euro hasta este domingo 26: Compra del dólar = $57.27 y venta = $59.45; Compra euro = $65.24 y venta = $68.27

►Precios combustibles: Del 35 al 31 de julio: Gasolina Premium = $338.10 Gasolina Regular = $302.50; Gasoil Optimo = $290.10; Gasoil Regular = $254.80; Gas licuado = $135.20; Gas natural = $43.97; cilindros de 100 libras = $3,380.07; de 50 libras = $1,690.04; de 25 libras = $845.02 de 15 libras = $507.01.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@yahoo.com