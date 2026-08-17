Jean L. Rodríguez designado en MIVHED tras 6 años APORDOM

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader designó a Jean Luis Rodríguez como ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), mediante el Decreto 554-26, tras seis años al frente de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM).

La designación marca una nueva etapa en la trayectoria de Rodríguez dentro de la administración pública, luego de dirigir APORDOM desde agosto de 2020 hasta el 16 de agosto de 2026, período en el que impulsó un proceso de transformación institucional, fortalecimiento financiero y modernización de la infraestructura portuaria.

Durante su gestión fueron desarrollados proyectos estratégicos como Taíno Bay, Port Cabo Rojo, Manzanillo, Samaná Bayport y el Master Plan del Puerto de Santo Domingo, orientados a ampliar la capacidad logística y turística del país.

Según el balance de su gestión, APORDOM facilitó inversiones privadas superiores a US$500 millones, fortaleciendo la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura portuaria.

Impulso a la industria de cruceros

Uno de los principales resultados atribuidos a este proceso fue el crecimiento de la industria de cruceros. La República Dominicana pasó de recibir aproximadamente 1.1 millones de cruceristas en 2019 a cerca de 2.8 millones en 2025, con un impacto creciente en el turismo, el comercio y las economías de las comunidades vinculadas a los destinos portuarios.

A través del Plan Nacional de Muelles, durante el período también fueron entregadas 20 infraestructuras turísticas y pesqueras destinadas a mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores, dinamizar las economías locales y generar nuevas oportunidades en comunidades costeras.

En el ámbito financiero, APORDOM duplicó sus recaudaciones, superó los RD$2,025 millones en ingresos y generó RD$1,422 millones en ahorros, recuperando capacidad para realizar inversiones con recursos propios.

Fortalecimiento institucional

La gestión de Rodríguez también incluyó medidas dirigidas al capital humano. Fueron saldadas deudas históricas, ampliados beneficios laborales, fortalecida la protección social y recuperados servicios médicos.

Asimismo, se suscribió el primer pacto colectivo de la institución en aproximadamente dos décadas, con impacto en las condiciones laborales de más de 2,400 trabajadores.

En materia de institucionalidad y seguridad portuaria, APORDOM avanzó en certificaciones internacionales y mejoró sus niveles de cumplimiento en atención ciudadana. Durante ese período, la República Dominicana alcanzó además la Primera Vicepresidencia de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Experiencia en el sector público

Antes de asumir la dirección de APORDOM, Rodríguez fue diputado por la provincia El Seibo durante el período 2016-2020.

Entre octubre de 2022 y febrero de 2025 también se desempeñó como director general de la Oficina Coordinadora General del Fideicomiso RD Vial.

Su trayectoria política comenzó a temprana edad. A los 21 años asumió la presidencia de la Juventud Revolucionaria Dominicana y posteriormente ocupó responsabilidades internacionales en organizaciones políticas juveniles de América Latina y el Caribe.

En 2014 participó en la fundación del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y se convirtió en su primer presidente nacional de la Juventud, posición que ocupó hasta julio de 2022. Posteriormente fue electo subsecretario general de esa organización.

Con su salida de APORDOM, Rodríguez deja una institución con mayor capacidad financiera y operativa, proyectos estratégicos en funcionamiento o desarrollo y una relación fortalecida con el sector privado.

Ahora, su experiencia en administración pública, infraestructura, planificación y ejecución de proyectos estará al servicio del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, desde donde asumirá el reto de dirigir políticas y programas de alcance nacional en materia de vivienda y desarrollo territorial.

De transformar los puertos a impulsar hogares y hábitat, Jean Luis Rodríguez inicia una nueva etapa en su carrera pública, con énfasis en la planificación, el trabajo territorial y la ejecución de proyectos.

of-am