Galardonan Reinas del Caribe “Embajadoras del Deporte”

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SANTO DOMINGO.- La Revista Mercado reconoció a la Selección Nacional de Voleibol Femenino, las Reinas del Caribe, como “Embajadoras del Deporte” durante la celebración de The Best of DR 2026, evento realizado en Portazul, en la Zona Colonial.

La ceremonia reunió a más de 40 figuras y representantes destacados de los sectores de gastronomía, entretenimiento, arte y cultura, shopping, moda, deportes, negocios y servicios.

El reconocimiento a las Reinas del Caribe se produjo tras la histórica actuación del conjunto dominicano en los recién concluidos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde conquistó su séptima medalla de oro consecutiva en esta competencia.

Patricia De Moya, presidenta y editora en jefe de Mercado Media Network, destacó que cada edición de The Best of DR busca reconocer la excelencia, el esfuerzo y el talento que distinguen a empresas, servicios y personalidades de las diferentes regiones del país.

“The Best of DR es más que una guía, es una narrativa colectiva que nos inspira a seguir brillando como nación”, expresó De Moya, al resaltar que la publicación recoge historias que reflejan la manera de pensar, vivir, crecer y consumir de los dominicanos.

Durante la entrega del galardón a las Reinas del Caribe, el auditorio se llenó de banderas dominicanas como muestra de respaldo y orgullo por la hazaña alcanzada por el seleccionado femenino.

La excapitana de las Reinas del Caribe y actual directora general del Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol, Milagros Cabral, agradeció el reconocimiento en nombre de las atletas y señaló que el premio es compartido con todo el pueblo dominicano, por el respaldo que ha brindado al equipo durante más de dos décadas de participación en competencias nacionales e internacionales.

De Moya afirmó que, en cada edición de The Best of DR, Mercado reconoce a quienes apuestan por lo local, elevan los estándares de calidad y demuestran que la República Dominicana cuenta con talento capaz de competir, destacarse y generar emociones.

La edición de agosto de la Revista Mercado está dedicada a The Best of DR 2026 e incluye más de 900 establecimientos distribuidos en sus cuatro principales ejes editoriales: dining, shopping, services y entertainment.

Entre los demás reconocimientos entregados durante la ceremonia figuraron el de Liderazgo Deportivo Internacional, otorgado a Luisín Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports; Evento Deportivo del Año, para José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos; y Producción del Año, concedido a Alberto Zayas, productor general de la ceremonia inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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