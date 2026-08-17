Moca FC refuerza su plantilla para afrontar temporada LDF

De izquierda a derecha el experimentado mediocampista Gerard Lavergne, el guardameta Alessandro Baroni, el mediocentro ofensivo Jason Yambatis.

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MOCA.- Con una plantilla renovada, experiencia internacional y una combinación de jugadores establecidos y jóvenes talentos, Moca Fútbol Club se prepara para afrontar la temporada 2026 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), que comenzará el próximo viernes 21 de agosto en el estadio Moca 85.

El conjunto aurinegro oficializó varias incorporaciones con las que busca fortalecer diferentes zonas del terreno y aumentar su competitividad durante los torneos Apertura y Clausura de la LDF.

Entre las principales novedades figuran el experimentado mediocampista Gerard Lavergne, el guardameta Alessandro Baroni, el mediocentro ofensivo Jason Yambatis, el delantero José Jáquez Jr., el mediocampista José Ramón Alcene y el joven lateral Wilsander Pérez Sierra.

El director técnico venezolano Jean Carlos Güell destacó el respaldo recibido por la directiva para conformar una plantilla con mayor profundidad y diferentes alternativas tácticas de cara a los compromisos de la nueva campaña.

Lavergne aporta experiencia y liderazgo

Gerard Lavergne llega como una de las principales piezas para reforzar el mediocampo. El jugador dominicano cuenta con experiencia internacional tras militar en FC Tucson, de Estados Unidos, y York United, de Canadá.

También ha defendido los colores de la Selección Dominicana, Atlético Pantoja, Cibao FC y San Cristóbal, recorrido que le permitirá aportar equilibrio, experiencia y liderazgo al conjunto mocano.

Baroni fortalece la portería

El guardameta Alessandro Baroni es otra de las incorporaciones importantes del equipo.

El arquero dominicano cuenta con experiencia en el fútbol portugués con Boavista, además de haber militado en O&M FC y Atlético Pantoja y formar parte de la Selección Dominicana.

Su llegada representa una apuesta por aumentar la seguridad y la competencia bajo los tres palos.

Yambatis vuelve al conjunto aurinegro

El mediocentro ofensivo Jason Yambatis regresa a Moca FC con el objetivo de aportar creatividad, dinamismo y capacidad para generar juego en el último tercio del campo.

Yambatis tiene experiencia en la LDF con Atlético Pantoja y Atlético Vega Real, además de su participación con la Selección Dominicana Sub-20.

También defendió anteriormente la camiseta de Moca FC durante la Copa Caribeña de Concacaf 2024, torneo en el que marcó un gol frente al Ouanaminthe FC.

Jáquez Jr. refuerza el ataque

Para fortalecer la ofensiva, Moca FC incorpora a José Jáquez Jr., delantero centro con experiencia en el fútbol dominicano.

El atacante ha militado en Cibao FC, Atlético Pantoja, Atlético Vega Real y O&M FC, además de contar con experiencia internacional tras su paso por Royal Pari FC, de Bolivia.

Su incorporación amplía las opciones ofensivas del conjunto dirigido por Güell.

Juventud y proyección

El proyecto aurinegro también suma al mediocampista José Ramón Alcene, procedente de Atlético Pantoja, quien buscará ganarse un puesto en el equipo y contribuir al equilibrio del mediocampo.

A esta incorporación se agrega el joven lateral Wilsander Pérez Sierra, una de las promesas de la institución, quien tendrá la oportunidad de continuar su desarrollo en el primer equipo y aportar velocidad y proyección por las bandas.

Con estas incorporaciones, Moca FC apuesta por una plantilla que combina experiencia, juventud y talento nacional e internacional, con el objetivo de mantenerse entre los principales protagonistas de la Liga Dominicana de Fútbol durante la temporada 2026.

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