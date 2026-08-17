LAWRENCE: DePeña atribuye su arresto a motivos políticos

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LAWRENCE.- El alcalde de Lawrence, el dominicano Brian DePeña, aseguró que las acusaciones anunciadas en su contra el pasado viernes por presunto fraude electrónico y lavado de dinero tienen motivaciones políticas por parte de sus «enemigos».

DePeña ofreció las declaraciones al ser abordado por un periodista de Telemundo Nueva Inglaterra a su salida de un tribunal de Boston la tarde del viernes, en su primera comparecencia tras la denuncia penal presentada el jueves ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston por el supuesto uso indebido de préstamos para pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.

«A CUALQUIERA LO ACUSAN»

Al ser preguntado si podía continuar como alcalde con esta acusación, respondió: «Claro. A cualquiera lo acusan, a cualquiera lo acusan. De cualquier cosa, tus enemigos te acusan de… ¿Qué no han inventado tus enemigos?».

Al ser cuestionado si se trataba de una acusación política, dijo en dos ocasiones: «Claro». Al intentar saber quién podía estar detrás, solo se limitó a contestar: «Tú sabes». Ante la insistencia del corresponsal, su abogado cortó la conversación.

De acuerdo con GBH News, DePeña renunció a la audiencia preliminar y no se declaró culpable ni inocente. Fue puesto en libertad sin fianza, pero el juez le advirtió que no podía abandonar el estado mientras el proceso judicial esté en curso.

Hasta el momento no ha anunciado su renuncia y continúa formalmente como alcalde de Lawrence, posición que ganó por primera vez en noviembre de 2021 y para la cual fue reelegido en noviembre pasado.

ARRESTO DEL FBI

De acuerdo con Telemundo, DePeña, de 61 años, fue arrestado por agentes del FBI alrededor de las 6:00 de la mañana del viernes en su casa y se presentó ante el tribunal horas más tarde.

Tras su salida del tribunal, según la agencia Associated Press, respondió con un «Dios los bendiga» cuando le preguntaron si renunciaría.

Vestido con una camisa blanca y sonriente, aseguró ser un hombre «honesto y decente», en un mensaje dirigido a sus contribuyentes en Lawrence, a quienes dijo amar.