Voleibol de RD vence Argentina en el Mundial Femenino U-17

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SANTIAGO, CHILE.- La Selección Dominicana de Voleibol Femenino Sub-17 derrotó este sábado 3-2 a Argentina en un emocionante partido del Campeonato Mundial Femenino U-17, con parciales de 17-25, 27-25, 25-17, 16-25 y 17-15.

El triunfo permitió al conjunto dominicano asegurar un puesto entre los 10 mejores equipos del mundo en la categoría.

La gran figura del encuentro fue Rayni Mondesí, quien tuvo una actuación sobresaliente al conseguir 45 puntos, una producción ofensiva histórica para una jugadora en esta categoría.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y la alternancia en el marcador. Argentina tomó ventaja al ganar el primer set 25-17, pero República Dominicana reaccionó en el segundo parcial y se impuso 27-25.

Las dominicanas mantuvieron el impulso y dominaron el tercer set 25-17. Sin embargo, Argentina respondió en el cuarto con victoria 25-16 para llevar el partido al decisivo quinto parcial.

En el set definitivo, ambos equipos protagonizaron un cerrado intercambio de acciones hasta que República Dominicana logró imponerse 17-15, sellando una importante victoria internacional.

Con este resultado, el seleccionado dominicano disputará ahora el partido correspondiente a la definición del noveno puesto del Mundial U-17, que se celebra en Chile.

La actuación representa un nuevo paso en el desarrollo del voleibol femenino juvenil dominicano y mantiene al país entre las principales potencias de la región en esta disciplina.

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