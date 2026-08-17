Colombia autoriza extradición dominicano requerido por RD

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BOGOTA.- Colombia autorizó la extradición de un dominicano solicitado por su país por violencia sexual de un menor

Jorge Luis Mojica Ortiz fue capturado en enero de 2026 en Medellín luego de que Interpol emitiera una notificación roja en su contra. De acuerdo con las autoridades, era buscado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de edad.

La autorización de su extradición forma parte de las primeras decisiones adoptadas por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella desde su llegada al poder el pasado 7 de agosto. El proceso fue tramitado mediante las resoluciones 308 a 312 de 2026 del Ministerio de Justicia de Colombia.