EU: Cantante dominicana Anaís internada por problemas mentales

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NUEVA YORK.- La cantante dominicana Anaís Martínez fue internada tras sufrir una nueva recaída en su salud mental.

Ocurrió luego de que circularan imágenes en las que Anaís aparece caminando desnuda y desorientada por una autopista en Nueva Jersey.

El episodio generó preocupación entre seguidores y allegados, especialmente por sus antecedentes de dificultades relacionadas con su salud mental.

En una entrevista con el programa Lo sé todo, de Wapa Televisión, la artista mexicana Cristina Eustace, amiga de Anaís desde hace varios años, confirmó que se comunicó con allegados de la interprete dominicana tan pronto tuvo conocimiento de lo ocurrido y que también intentó contactarla directamente.

«Casi siempre estoy pendiente de Anaís. Han sido muchos años de batalla y sencillamente saber y orar muchísimo por ella, pero también buscar las maneras para poder ayudar a nuestros seres queridos», expresó.

«Por lo que yo estoy escuchando de sus seres queridos, obviamente, en cuanto supe, me comuniqué con ellos. También le mandé un mensaje a Anaís. Ahorita ella ya está internada. Tuvo una recaída», afirmó.

LLAMA A LA PRUDENCIA

Eustace aprovechó la entrevista para hacer un llamado a la prudencia ante la exposición pública del caso. Para Eustace, las imágenes difundidas no deben convertirse en motivo de burlas o condenas, sino en una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de brindar ayuda.

«Ahora sí creo que ya lo vimos, lo vi en el video. Ojalá que entiendan, que respeten y que traten, en vez de juzgar, de entender y buscar cómo poder ayudarla», manifestó.

Relató que en ocasiones anteriores intentó apoyarla económicamente, pero comprendió que las necesidades de una persona en crisis de salud mental son más complejas y requieren acompañamiento profesional.

«Lo primero que hace uno es querer ayudarla y yo le mandé dinero. Así se hizo sus uñitas, se fue a comer, pero después se fue a la pachanga», contó.

Dijo que, según lo que ha podido conocer, una de las posibles razones de la recaída estaría relacionada con la interrupción de un tratamiento médico, versión que no ha sido confirmada de manera independiente por Anaís ni por sus representantes.