R. Dominicana lanza no-hitter y avanza a Serie del Caribe Kids

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NAYARIT, MÉXICO.- República Dominicana avanzó a la gran final de la III Serie del Caribe Kids 2026 tras derrotar 7-0 a Tomateros de Culiacán, representante de México Rojo, con un no-hitter combinado y una ofensiva respaldada por dos cuadrangulares.

El derecho Yemmy Marrero volvió a lucir dominante desde el montículo al lanzar 4.2 entradas sin permitir imparables ni carreras, con seis ponches y cuatro boletos. El abridor abandonó el encuentro después de superar el límite reglamentario de 70 lanzamientos.

Marrero cerró su participación en el torneo con récord de 2-0, 9.2 entradas lanzadas, 13 ponches y sin permitir hits ni carreras en sus dos apariciones. En su primera salida había trabajado cinco episodios sin imparables ante Panamá, con siete ponches.

El relevista Isaac Brito completó la histórica actuación al retirar el último out del encuentro sin permitir hits, convirtiendo el triunfo dominicano en el tercer juego sin imparables en la historia de la Serie del Caribe Kids y el segundo conseguido de manera combinada.

Con esta victoria, la representación dominicana aseguró su presencia en la final de este domingo, donde buscará conquistar nuevamente el campeonato y mantener el dominio alcanzado por las delegaciones quisqueyanas en las dos primeras ediciones del torneo.

La República Dominicana llegó a las semifinales invicta, con marca de 4-0 en la ronda clasificatoria, y lideró varios de los principales departamentos ofensivos colectivos del certamen.

La segunda semifinal enfrenta a Federales de Chiriquí, de Panamá, y Jaguares de Nayarit, de México Verde, cuyo ganador disputará el título contra República Dominicana.

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