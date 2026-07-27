Muere baloncestista baleado en presunto atraco en San Carlos

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SANTO DOMINGO.– El baloncestista Yeury Rodríguez, integrante del Club San Carlos y jugador del torneo de baloncesto superior de San José de Ocoa, falleció luego de ser baleado durante un presunto atraco ocurrido la mañana de este lunes en el sector San Carlos, del Distrito Nacional.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por familiares, Rodríguez salía de su residencia cuando fue interceptado por un individuo encapuchado que se desplazaba a bordo de una motocicleta.

El atacante habría despojado al deportista de una cadena y un anillo y, durante el hecho, le realizó un disparo que le provocó graves heridas.

Rodríguez fue trasladado de emergencia a un centro de salud, donde posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas.

La muerte del joven atleta causó consternación entre sus compañeros, dirigentes deportivos y miembros de la comunidad, quienes lamentaron la pérdida de un jugador reconocido por su participación en el baloncesto nacional.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para identificar y capturar al responsable del hecho.

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