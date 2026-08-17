RD deporta a 2,968 extranjeros en operativos del fin de semana

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) deportó a 2,968 extranjeros en condición irregular durante los operativos realizados entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto en diferentes provincias del país.

La cifra representa el 96.6 % de los 3,072 extranjeros detenidos durante las jornadas de control migratorio, desplegadas de manera simultánea en distintos puntos del territorio nacional.

De acuerdo con la DGM, el viernes fueron detenidas 1,341 personas y deportadas 1,028; el sábado se produjeron 820 detenciones y 1,156 deportaciones, mientras que el domingo fueron detenidos 911 extranjeros y deportados 784.

OPERATIVOS EN PRINCIPALES ZONAS DEL PAIS

Los operativos abarcaron el Gran Santo Domingo, Santiago, La Romana, La Altagracia y San Pedro de Macorís, además de provincias fronterizas y comunidades de las regiones Sur y Cibao.

En el Gran Santo Domingo, las autoridades realizaron intervenciones en sectores como Villa Consuelo, Villa María, Guachupita, Los Guandules, Pedro Brand, Manoguayabo, Cristo Rey, Los Mina y Villa Mella, entre otros.

Durante el fin de semana, el Ejército de República Dominicana, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) entregaron a la DGM otros 915 extranjeros en condición migratoria irregular para los procesos correspondientes.

La institución informó que las acciones fueron ejecutadas conforme a los procedimientos establecidos para la interdicción y salida del territorio nacional de personas que se encuentran en situación migratoria irregular.

of-am