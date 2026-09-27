PLD cuestiona gestión PRM; ve 80% cree RD va por mal camino

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HIGÜEY.– El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, cuestionó la gestión del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y afirmó que el 80 % de la población considera que el país marcha por el camino equivocado, según encuestas que dijo haber recibido esta semana.

Durante una asamblea provincial del PLD en Higüey, Medina señaló que apenas el 16 % de los consultados entiende que la República Dominicana avanza en la dirección correcta. Agregó que el 71 % de quienes votaron por el actual presidente también considera que el país va por el camino equivocado.

CUESTIONA EL COSTO DE LA VIDA Y LA SEGURIDAD

Medina sostuvo que el costo de los alimentos representa una de las principales dificultades de las familias y afirmó que el 62 % de los encuestados asegura que sus ingresos no le permiten comprar los alimentos que necesita diariamente.

También cuestionó las cifras oficiales sobre seguridad ciudadana y afirmó que más del 55 % de los dominicanos considera que no existen condiciones suficientes para transitar tranquilamente por las calles.

El presidente del PLD criticó, además, las dificultades para acceder a medicamentos de alto costo y cuestionó la política agropecuaria. Según las cifras que presentó, la participación del sector en el empleo nacional habría descendido de 9.2 % durante sus gobiernos a 6.3 % actualmente.

PLD PROCLAMA A HERIBERTO SANTANA

Durante la actividad, Medina juramentó al empresario Heriberto Santana como miembro del PLD y lo presentó como candidato de esa organización a la Alcaldía de Higüey.

Santana, quien según Medina obtuvo cerca de 17,000 votos en las pasadas elecciones municipales, equivalentes al 31 %, se comprometió a trabajar por el fortalecimiento del partido y abogó por la unidad interna.

DEFENSA DE SU GESTIÓN

Medina reivindicó los resultados de sus ocho años de gobierno y afirmó que durante ese período se creó un millón de empleos y alrededor de 1.6 millones de dominicanos salieron de la pobreza.

Asimismo, llamó a la unidad del PLD de cara a la consulta interna del próximo 18 de octubre para identificar al aspirante presidencial con mayor respaldo.

of-am