Cuestiona alzas combustibles, pide sensibilidad ante impacto

Cedeño dijo que las familias tienen que sacar más dinero del mismo bolsillo para pagar aumentos.

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SANTO DOMINGO.- La exvicepresidenta de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, expresó indignación por los aumentos de los precios de los combustibles registrados en los últimos días.

Llamó a mantener la sensibilidad ante el impacto que estas alzas generan en la economía de las familias dominicanas.

“Doce pesos más en apenas ocho días. Y detrás de esos RD$12 no hay simplemente una cifra en una estación de combustible. Hay familias que tienen que sacar más dinero del mismo bolsillo, trabajadores que gastan más para llegar a su empleo, choferes que tienen que producir más para cubrir el mismo recorrido”, expresó Cedeño en una publicación en la red social X.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA FAMILIAR

La exvicemandataria sostuvo que el incremento de los combustibles repercute en una cadena de precios que termina afectando el transporte, los productos de consumo y la economía de los hogares.

Su reacción se produjo luego de que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunciara aumentos para el período del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2026, durante el cual la gasolina premium se comercializará a RD$353.10 por galón.

Cedeño también cuestionó la actitud de sectores que, según afirmó, en el pasado protestaban contra los aumentos de los combustibles y ahora mantienen silencio.

“¿Dónde están ahora los que ayer criticaban cada aumento, los que mandaban a parar los vehículos en la 27 de Febrero y convertían el precio de los combustibles en una bandera de protesta? ¿Ya no les duele?”, preguntó.

LLAMA A CUESTIONAR LAS ALZAS

La dirigente del PLD afirmó que la realidad económica de las familias no debe analizarse de manera distinta dependiendo de quién gobierne.

“La realidad no cambia porque cambie quien gobierna. Cuando el bolsillo del pueblo se aprieta, debe dolernos y preocuparnos siempre”, manifestó.

an/am