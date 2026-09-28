Ministro Joel Santos participará en Semana Dominicana en EU

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SANTO DOMINGO.- El ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, Joel Santos, participará en la Semana Dominicana 2026, en Washington, D. C., del 27 al 29 de septiembre.

Santos será orador principal en el encuentro “Tierras Raras y Minerales Críticos: Una Oportunidad Estratégica para la República Dominicana”, que se desarrollará en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Abordará el potencial que representan estos recursos para República Dominicana, en momentos en que el país avanza en la exploración y caracterización de los depósitos existentes y fortalece la cooperación internacional para su eventual aprovechamiento responsable.

La participación se produce en un contexto de creciente interés internacional en el potencial dominicano. República Dominicana y Estados Unidos suscribieron recientemente un marco de cooperación orientado a fortalecer la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, promover inversiones e identificar proyectos de interés para ambos países.

De igual forma, el gobierno dominicano y la Unión Europea acordaron impulsar estudios para profundizar el conocimiento sobre el potencial de tierras raras, galio y escandio presente en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila, en Pedernales.

El desarrollo de estos recursos representa una oportunidad no solo desde el punto de vista minero y económico, sino también por su importancia para la tecnología, la transición energética y la diversificación de las cadenas globales de suministro. En febrero pasado, el ministro también participó en Washington en la primera Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por Estados Unidos, junto a representantes de decenas de países.

INTEGRACIÓN ENERGÉTICA RD – PUERTO RICO

Otro de los puntos relevantes de la participación del ministro será el panel “Proyecto Hostos: Integración Energética entre República Dominicana y Puerto Rico”, en el que compartirá con Rodrigo Sabala, director de Servicios de Gas de Caribbean Transmission y representante del Proyecto Hostos.

La iniciativa contempla establecer una interconexión eléctrica submarina entre República Dominicana y Puerto Rico a través del Pasaje de la Mona. La propuesta presentada por Caribbean Transmission Development Company plantea una infraestructura de transmisión con capacidad de hasta 700 megavatios, destinada a conectar ambos sistemas mediante un cable submarino.

El encuentro permitirá discutir el alcance de una eventual integración de los mercados eléctricos de República Dominicana y Puerto Rico, así como sus implicaciones para la seguridad energética, la incorporación de nueva generación y una mayor interconexión energética en el Caribe.

COOPERACIÓN ESTRATÉGICA

Santos también sostendrá encuentros bilaterales relacionados con minería, energía y cadenas globales de suministro.

Se reunirá con Ricardo Labo, especialista sénior en minería del Banco Mundial, así como un encuentro con David Copley, director sénior de Cadenas Globales de Suministro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.