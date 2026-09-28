Cuervos y La Máquina avanzan torneo Rubén Pimentel Softbol

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SANTO DOMINGO, RD.– Los equipos Cuervos (Rockies-A) y La Máquina (Los Titanes) aseguraron sus boletos a los octavos de final del torneo de softbol Rubén Pimentel BB de equipos, tras conseguir doble triunfo en la jornada sabatina de la justa organizada por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina).

La jornada permitió a ambos conjuntos avanzar como cabezas de sus respectivos grupos, en una competencia dedicada a Aneudy Liven.

El presidente de la Asadina, Apolinar Durán, informó que ya tienen asegurada su clasificación para la segunda ronda Laboratorio Almont, como primero; Cuervos (Rockies-A), segundo; Los Fory Boyz, tercero; Bandidos que Cocinan, cuarto; 40 For Live Softball, quinto, y La Máquina, sexto.

CUERVOS DOMINAN A I LOVE EVARISTO

En el play de Engombe, los Cuervos consiguieron dos victorias sobre I Love Evaristo. El primer encuentro terminó 14-9, con Alfredo Ovalle como lanzador ganador y José Martínez como derrotado.

Gustavo D’Oleo encabezó la ofensiva de los vencedores con jonrón y doble, mientras Emilio Estrella conectó cuadrangular y sencillo. Diego Vásquez y Ronald Jiménez aportaron un jonrón cada uno.

En el segundo partido, los Cuervos se impusieron 14-2. Víctor Mercedes se acreditó el triunfo tras lanzar cuatro entradas, en las que permitió seis hits y dos bases por bolas.

Por los ganadores se destacaron con el bate Jean Figueroa, José Ventura, Edward Colón, Andel Martínez, Emilio Estrella, Diego Vásquez y Darry Blanco.

LA MÁQUINA ASEGURA SU BOLETO

La Máquina también tuvo una jornada productiva y derrotó 15-5 a Rulay en el play del Suriel, con 10 imparables frente a siete de sus rivales.

Carlos Brito se apuntó la victoria al trabajar dos entradas, permitiendo cinco hits, con un ponche y una base por bolas. José Ortiz cargó con la derrota.

José M. Ramírez, Starling González, Juan Carlos Cabrera y Andy Abreu encabezaron la ofensiva de La Máquina.

Posteriormente, La Máquina cerró la jornada con una victoria 18-7 que le permitió asegurar su clasificación a la segunda ronda. Ambiorix Monserrat se acreditó el triunfo al lanzar 3.2 entradas, en las que permitió cuatro hits y dos bases por bolas.

Dariel Durán, Andy Abreu, José Jerez y Deyler Alcántara fueron los principales productores ofensivos de los ganadores.

RULAY TAMBIÉN ASEGURA SU CLASIFICACIÓN

En otro de los encuentros, Rulay consiguió una victoria gracias a la labor monticular de José Ortiz, quien trabajó 1.2 entradas sin permitir imparables. Miguel de la Cruz cargó con la derrota tras lanzar 1.1 entradas, permitir seis hits y otorgar una base por bolas.

Daniel Santiago, Carlos Peguero, Modesto Solís, Braynel Regalado, Luis Ortiz y Albon Rodríguez sobresalieron a la ofensiva por los ganadores.