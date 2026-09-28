Somos todos una mierda (OPINION)

Se cae todo mi rostro y mi piel se arruga, cansada ante el jaloneo de esta gravedad que empuja. Vamos hacia abajo y los que están abajo hacia nosotros.

No hay escape ni esperanza que pueda lanzarnos hacia el espacio, y este, que también nos engaña en un baile de equilibrios con sus inmensas manos, evita cualquier escape. No tiene rostro ni identidad que lo delate; es solo aire transparente y pesado.

A veces se viste de negro y otras, de luz, luciendo colores diversos. Nada distinto a los nombrados. No tiene más ego que cumplir su propósito. Un soldado necio que no escucha más que la voz ahogada en sus silencios…

Nos caemos todos, tú, yo y todos los demás, en una danza de disfraces que transforman los años. Una identidad perdida que transmuta en una consciencia que va perdiendo egos ante la inminente derrota del tiempo.

Nos caemos indignados y frágiles al vacío infinito de la tierra que se traga todo lo que ella posee. Nos absorbe, integrándonos a la eternidad de los pasos.

Términos diseminados en el polvo, que de vez en cuando se levanta glamoroso y sucio, aferrándose a nuevas pieles que besa, intentando conquistar en vana gloria removida por el agua.

Volvemos a caer, esta vez más molidos y diminutos, siendo jalados hacia el interior de los vientos que emanan la respiración de transeúntes que, ignorantes, son poseídos por «esas almas» penantes.

Navegamos en sus interiores anatómicos y aprendemos de primera mano toda «la intringulis» de un asunto milagroso y sumamente fabricado desde una armoniosa colaboración de muchos.

Estos también terminarán como nosotros y llegarán también a asombrarse de su propia anatomía.

Terminamos expulsados al inodoro y es ahí donde, por fin, aprendemos que somos todos una mierda, intentando disimular un juego que siempre termina cayéndose.

¡Salud!

Mínimo Caído.

jpm-am