Miderec supervisa césped del Estadio Olímpico Félix Sánchez

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SANTO DOMINGO.– El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, supervisó los trabajos de recuperación y mantenimiento del césped del Estadio Olímpico Félix Sánchez, 72 horas después de la celebración del concierto de Ramón Orlando.

Durante un recorrido por las instalaciones, Cruz constató las condiciones en que se encuentra el terreno y verificó las labores técnicas ejecutadas para preservar la superficie y garantizar que pueda continuar siendo utilizada para actividades deportivas.

MANTENIMIENTO TRAS ACTIVIDADES MULTITUDINARIAS

El funcionario explicó que los trabajos forman parte de los protocolos de mantenimiento preventivo que se aplican antes, durante y después de la realización de actividades multitudinarias en instalaciones deportivas, con el propósito de minimizar sus efectos sobre el césped.

“Transcurridas 72 horas, estamos recuperando con un mantenimiento técnico preventivo nuestra área verde”, expresó Cruz durante la supervisión.

El ministro resaltó que los escenarios deportivos pueden ser utilizados para actividades culturales y de entretenimiento, siempre que se adopten las medidas necesarias para proteger y conservar sus superficies.

“Qué bueno seguir demostrando que el deporte puede convivir con otras actividades alternas, siempre y cuando haya mantenimiento preventivo técnico, como establecen los protocolos internacionales”, afirmó.

El Ministerio de Deportes y Recreación informó que mantendrá el seguimiento al estado del terreno y dará continuidad a las labores de conservación del Estadio Olímpico Félix Sánchez, con el objetivo de preservar sus condiciones para el desarrollo de eventos deportivos.

dh/of-am