Rafael Barias domina a Bameso en el TBS Distrito Nacional 2026

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SANTO DOMINGO, RD.– El club Rafael Barias impuso su superioridad ante Bameso y se llevó una cómoda victoria 80-66, en el cierre de la jornada sabatina de la segunda fecha de la fase intergrupos del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

Los barianos, dirigidos por José “Pancho” Fortuna, sumaron su segundo triunfo consecutivo para colocar su récord en 3-1 y asumir el primer lugar del Grupo B, con ventaja de medio juego sobre Los Prados, que presenta marca de 3-0.

WRIGHT, MILLER Y RAMÍREZ ENCABEZAN EL ATAQUE

El Rafael Barias contó con una ofensiva balanceada, encabezada por el refuerzo estadounidense Marquis Wright, quien terminó con 20 puntos.

Su compatriota JD Miller aportó 18 tantos y ocho rebotes, mientras que el nativo Bryan Ramírez contribuyó con 17 unidades, cuatro rebotes y seis asistencias. Eusebio Suero añadió 13 puntos.

Por Bameso, que ahora tiene registro de 1-3 y ocupa el último puesto del Grupo A, Armani Chaney fue el máximo anotador con 20 puntos. James Feldeyne aportó 14 unidades y Juan Guerrero terminó con 10 tantos y nueve rebotes.

En el Grupo B, detrás del Rafael Barias y Los Prados se encuentran Huellas del Siglo, con marca de 1-3, y San Carlos, que aún no conoce la victoria con récord de 0-4.

En el Grupo A, Mauricio Báez marcha al frente con 3-0, seguido por San Lázaro (2-0) y El Millón (1-2).

TORNEO CELEBRA SUS 50 AÑOS

El partido fue celebrado en la moderna Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La edición 50 del TBS Distrito 2026, que celebra sus “Bodas de Oro”, está dedicada a la empresa Seaboard, bajo el lema “Energía Limpia”, y tiene en disputa la Copa BanReservas.

La justa es organizada por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), presidida por Edwin Castillo (Tatico), mientras que el Comité Organizador está encabezado por Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia. Nelson Ramírez se desempeña como comisionado del torneo.

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