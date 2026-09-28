País Posible junto a la COPPPAL capacitan dirigentes en México

El acuerdo fue firmado por Milton Morrison Ramírez, presidente de País Posible, y Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la COPPPAL y del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

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SANTO DOMINGO.– El Partido País Posible y el Instituto de Capacitación y Formación Política Gustavo Carvajal Moreno, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), junto al Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles del PRI, suscribieron un convenio para fortalecer la formación política de dirigentes de la organización dominicana.

El acuerdo fue firmado por Milton Morrison Ramírez, presidente de País Posible, y Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la COPPPAL y del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

30 DIRIGENTES VIAJARÁN A CIUDAD DE MÉXICO

El convenio contempla la participación de 30 cuadros y dirigentes de País Posible en un programa presencial de cinco días hábiles en Ciudad de México. La selección deberá considerar criterios de equidad territorial, paridad de género y participación de jóvenes.

La capacitación abordará cuatro áreas principales: liderazgo político y formación de cuadros; gestión pública, gobernanza y políticas públicas; comunicación política, estrategia electoral y marketing político; además de organización partidaria y fortalecimiento institucional.

FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Morrison destacó que el acuerdo permitirá ampliar la preparación de los dirigentes y desarrollar nuevas capacidades dentro de la organización.

“La política que necesita la República Dominicana demanda dirigentes cada vez mejor preparados, con capacidad para comprender los desafíos de nuestro tiempo y convertir las ideas en soluciones para la gente”, expresó.

El convenio establece además un efecto multiplicador, ya que País Posible asumirá el compromiso de replicar en República Dominicana los conocimientos y herramientas adquiridos durante el programa.

Por su parte, Moreno Cárdenas resaltó la importancia de la capacitación y el intercambio de experiencias para fortalecer las organizaciones políticas de América Latina y el Caribe.

Los institutos participantes tendrán a su cargo el diseño académico, la coordinación del programa, la selección de docentes, las instalaciones y materiales didácticos, así como la certificación conjunta de los participantes.

PROGRAMA SE DESARROLLARÁ EN MÉXICO

La capacitación será impartida en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en Ciudad de México, dentro de los 90 días naturales siguientes a la firma del convenio.

El documento establece que la colaboración tendrá carácter académico, formativo e internacionalista y no implicará afiliación, subordinación, fusión ni injerencia en los asuntos internos de las organizaciones firmantes.

También contempla el respeto a la Constitución dominicana, la legislación sobre partidos políticos, las normas de la Junta Central Electoral y la legislación mexicana aplicable.

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