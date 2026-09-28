Bondades y optimismos económicos 2026-2027 (OPINION)

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A casi tres meses de que finalice el año 2026 e inicie el año 2027, el optimismo ha aumentado entre economistas de mayor prestigio, que ahora tienen una perspectiva estable o más favorable de la economía global para el próximo año 2027.

Lo anterior a pesar de las dudas de que esto pueda mantenerse debido a las restricciones presupuestarias, inflación y las dudas en torno a la inteligencia artificial.

Expertos economistas han reaccionado en relación a la última encuesta que ha publicado el Foro Económico Mundial, en la cual el 56% de los economistas expresan que su perspectiva es positiva, frente a un 89% que pronostica un empeoramiento de las condiciones en la encuesta publicada el pasado mes de mayo 2026.

El 69% de dichos economistas afirman que el apoyo fiscal ha impulsado la resiliencia de la economía mundial desde el año 2020.

En lo relativo a la tecnología, el 97% considera que habrá una mayor adopción de la Inteligencia Artificial (IA).

Para casi todos los economistas encuestados los conflictos geopolíticos constituyen una fuente probable de incertidumbre para el próximo año 2027.

En el plano dominicano los optimismos y bondades económicas son sumamente halagüeñas, pues ahora mismo la República Dominicana se encuentra en el top 3 de la región, para invertir.

La pasada semana durante la visita que giró el ciudadano presidente de la República Dominicana (RD), Luis Rodolfo Abinader Corona, a la ciudad de New York, con motivo del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, destacó en un encuentro que sostuvo en el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y el Adam Smith Center for Economic Freedom, el crecimiento de las zonas francas hacia actividades de mayor valor agregado, y el potencial de las tierras raras.

El jefe del Estado dominicano, al participar en un diálogo auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resaltó la importancia de la Inteligencia Artificial (IA), y que dado el impacto de esta tecnología en las actividades económicas, el desarrollo y la regulación de la misma, deben avanzar de manera simultánea.

Por otro lado y como parte de la bondades y optimismos que refleja la RD, el Ministerio de Hacienda, emitió la pasada semana unos US$1,600 millones, recursos utilizados para recomprar US$1,385.2 millones, como operación de manejo de pasivos.

La nueva emisión fue realizada con un diferencial de 168 puntos básicos, cuando anteriormente se había emitido deuda con un diferencial de 349 puntos básicos, lo que muestra la confianza que los inversores tienen sobre la estabilidad económica dominicana, la paz social, jurídica y política que disfruta la nación dominicana.

También, es oportuno señalar que entre las bondades y optimismos que presenta la economía dominicana para los años 2026-2027, los incentivos fiscales son sustanciosos, ya que a través de la Ley CONFOTUR Núm. 158-01, ofrece exención de un 100% de Impuesto sobre la Renta (ISR), durante 10-15 años, exención del 3% de transferencia, el 1% del Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (IPI) y exención de impuestos de importación de materiales y equipos hoteleros.

Exención sobre las importaciones de paneles/turbinas, créditos fiscales, pasando de captar 9.2% de las inversiones externas directas en 2019 a 23.8% en 2025.

Solo se pagan impuestos por el dinero generado dentro de RD. En cuanto a seguridad jurídica, a favor del extranjero 100% del capital Ley 16-95. Repatriación de beneficios garantizados con el Certificado de Registro de Inversión Extranjera (CRIE), si se registra en un plazo de 180 días.

Además, el país recibe más de 320 vuelos diarios internacionales por 8 aeropuertos y 3 puertos cruceros, o sea logística rápida.

El turismo aportó en valor agregado en el año 2025, US$25,400 millones, 800 mil empleos directos, equivalente al 19% del PIB.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en turismo representó un 20.1% del total entre enero-junio 2026, y zona franca 6.6%.

Surgen nuevos polos turísticos como: Montecristi con planta de 414 MW y aeropuerto nuevo de US$100 M, en desarrollo: Miches, Pedernales y Samaná.

Otra bondad, burocracia cero, es decir, aprobación de zona franca en 4 meses promedio, meta 6 permisos máximo.

En resumen: exención casi total + sacar dinero + mano de obra + ubicación cerca de EE.UU o nearshoring. Ahora el presidente Abinader, vende la RD para semiconductores y tierras raras.

Conforme el Banco Mundial, la República Dominicana va a ser la segunda economía de mayor crecimiento económico de América Latina y el Caribe, solo detrás de Guyana petrolera, con 4.5% este año y 4.4% a 4.5% en 2027, mientras Latinoamérica crecerá 2.3% en 2026 y 2.6% en 2027.

No es solo turismo, sino también construcción por inversión pública, minería de oro/plata y agropecuaria.

El balance de riesgo permanece sesgado o inclinado a la baja por el conflicto en Oriente Medio y los aranceles de EE.UU de un 12.5% de arancel, que nubla las zonas francas.

Finalmente, la nación dominicana está en modo resiliente. Recientemente el Banco Central anunció que el empleo creció y alcanzó 5.27 millones de ocupados, unos 147,456 nuevos empleos en el segundo trimestre (Q2) de 2026.

De manera que la República Dominicana actualmente, regenteada por la eficiente administración Abinader, se ha convertido en toda una nación atractiva para las inversiones, dado su envidiable clima de negocios, paz social, jurídica y política, potencial nearshoring, uniclima o de casi una sola estación en el año, sin muchos cambios, sol radiante y gente hospitalaria.

Estas bondades y optimismos económicos, hacen de esta media isla un terruño apetecido y bendecido por Dios, Todopoderoso a favor de los inversionistas nacionales e internacionales, a pesar de los pesares.

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

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