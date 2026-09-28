SABANETA: Papo Fernández pone libro en circulación 

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SABANETA.- El escritor, poeta y gestor cultural Papo Fernández puso en circulación su nueva obra «Biversos & Triversos» durante un encuentro celebrado en el salón de actos Ambrosio Echavarría.

La actividad reunió a personas vinculadas a la literatura y la cultura de la provincia y las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del escritor Diógenes Díaz, mientras que el prólogo fue presentado mediante un video desde España por el poeta e historiador Juan Colón.

La nueva publicación desarrolla dos formas poéticas que dan nombre al libro. Los biversos son composiciones construidas en dos versos, mientras que los triversos concentran la idea poética en tres.

En el prólogo, Juan Colón explica que estas pequeñas estructuras permiten condensar emociones, recuerdos, intuiciones y reflexiones humanas en un espacio verbal reducido. Para él, la propuesta de Fernández demuestra cómo la brevedad puede ampliar, en vez de limitar, la capacidad expresiva de la poesía.

El autor nació en Santiago Rodríguez en 1963 y mantiene desde hace décadas una relación directa con la actividad cultural de la provincia.

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