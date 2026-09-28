Policía Haití mató 3 miembros de pandillas utilizando un dron

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PUERTO PRINCIPE.- La Policía Haitiana ultimó en esta capital a tres integrantes de las pandillas armadas que siembran la violencia en todo el país, reportó un diario local.

Los irregulares cayeron durante una operación del cuerpo castrense en el distrito de Puerto Príncipe, en medio de una escalada de acciones gubernamentales contra esas bandas criminales, que intensifican cada vez más sus acciones, añadió Le Nouvelliste.

Los agentes causaron también varios heridos y les incautaron tres fusiles de asalto a las pandillas, contra las cuales emplearon un dron entre los medios que apoyaron sus ataques, agregó el periódico.

Fuerzas policiales participan ahora en la reapertura al tráfico de vías interrumpidas por los enfrentamientos, entre ellas dos carreteras nacionales.

sp-am