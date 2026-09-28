Presidente Abinader encabeza este lunes actividades en SD

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SANTO DOMINGO, 28 de septiembre.– El presidente de la República, Luis Abinader, encabeza hoy la inauguración del remozamiento del Alcázar de Colón y el inicio de un plan de movilidad de Ciudad Colonial.
Posteriormente, presidirá la reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana, en el Club de Oficiales de la Policía Nacional.
En la tarde participará en “La Agenda Semanal”, con un grupo de comunicadores.
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