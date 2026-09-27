Buscan alternativas en RD ante continuas alzas de combustibles

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SANTO DOMINGO.– El Gobierno y las principales federaciones de transporte del país mantienen un diálogo con el fin de encontrar alternativas que permitan reducir el impacto de las recientes alzas internacionales de los combustibles sobre los usuarios del transporte público.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, encabezó una reunión con representantes del sector para evaluar los efectos de las presiones registradas en el mercado internacional de productos refinados del petróleo.

Sanz Lovatón dijo que es una prioridad del Gobierno evitar que los altos precios internacionales se traduzcan en una mayor carga para los bolsillos de los dominicanos

Sseñaló que los planteamientos de los transportistas serán considerados en la elaboración del presupuesto complementario correspondiente al cierre del ejercicio fiscal de 2026.

NO TRASLADARÁN ALZAS A LOS USUARIOS

Por su parte, los transportistas acordaron no trasladar de inmediato a los usuarios las recientes alzas en los combustibles, mientras continúan las conversaciones y se analizan las propuestas presentadas en la mesa de diálogo.

En el encuentro participaron representantes de la Confederación Dominicana de Taxistas Turísticos (CODOTATUR), Federación de Trabajadores Turísticos de Boca Chica (Fedetrabo), Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran), Federación Nacional de Transportistas Amigos de Peña Gómez (Fenatrapego), Federación Nacional de Transportistas Unificados (Fentrauni) y Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenatransc).

También, de la Federación de Transporte El Progreso, Federación de Trabajadores del Transporte de la Región Norte (Fetranreno), Federación de Líneas de Transporte de la Capital (Feltraci), Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) y la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra).

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