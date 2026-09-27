PRM refuerza estructuras en La Vega en apoyo a David Collado

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La Vega. Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en La Vega anunciaron la integración de diversas estructuras políticas en respaldo a las aspiraciones presidenciales de David Collado, como parte de los trabajos de organización territorial que desarrollan sus promotores.

Agustín Burgos, presidente provincial del PRM, asumió la coordinación provincial del equipo de amigos de Collado, mientras Danny Holguín, presidente municipal del partido, estará al frente de la coordinación en Concepción de La Vega.

El diputado y secretario general provincial del PRM, Elpidio Infante, dirigirá la estructura ejecutiva, y la diputada Gabriela Abreu tendrá a su cargo la dirección política.

Durante el encuentro, Burgos destacó el entusiasmo y compromiso de los dirigentes que decidieron integrarse al proyecto, mientras Kelvin Cruz resaltó la articulación de distintas estructuras políticas de la provincia.

La organización también definió coordinaciones en Rincón, Constanza, Tireo, Jarabacoa, Jima y las circunscripciones uno y dos de La Vega. En estas demarcaciones fueron designados dirigentes, alcaldes, regidores, exdiputados y representantes municipales para encabezar las áreas de coordinación, dirección ejecutiva y dirección política.

En la actividad participaron además Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago de los Caballeros y coordinador regional del Cibao, así como dirigentes nacionales vinculados al equipo de Collado.

Los organizadores señalaron que estos encuentros forman parte de un proceso de articulación provincial y municipal con miras a fortalecer las estructuras de apoyo a Collado de cara al proceso electoral de 2028.

dh/am