Ciclo de cine amplía la oferta de la Feria del Libro en Dominicana

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Santo Domingo, 28 sep.- El cine panameño ocupará un espacio destacado en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD) a partir de mañana, con un ciclo que reunirá siete producciones hasta el cierre del evento el 4 de octubre, trascendió hoy.

La muestra comenzará con las películas «Algo azul» y «Caja rápida», esta última acompañada por un cinefórum con la participación de su director y productor, Jeico Castro.

El programa continuará el 30 de septiembre con «Los nietos del jazz», de Lucho Araújo, y el 1 de octubre con «Me dicen el Panzer», de Rodrigo Quintero.

El ciclo dedicado a Panamá, país invitado de honor de la FILSD 2026, proseguirá el 2 de octubre con el documental «Una noche de Calypso», el día 3 con «Brown» y concluirá el domingo 4 con «El Brujo: Julio Zachrisson».

La cartelera cinematográfica también contempla producciones dominicanas y propuestas de nuevos realizadores.

El martes 29 se proyectará «Mis 500 locos», dentro del espacio «Cine Contexto: guiones premiados», además de cortometrajes realizados por estudiantes de la Universidad APEC y Chavón.

En los días siguientes se sumarán trabajos de jóvenes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, junto con muestras de realizadores independientes.

La programación incluye además el domingo 27 la exhibición de las obras «Reinbou» y de «Capitán Avispa», como parte de la propuesta de cine familiar de «Cinemateca Sobre Ruedas» en el Jardín.

También están previstas las proyecciones de «Sueños dorados», acompañada de un cinefórum, y «Wifredo, el legado de un genio del lente», ambas el sábado 3 de octubre.

Las actividades cinematográficas comenzaron el 24 de septiembre con una programación que incluye largometrajes, cortometrajes, cinefórums y retrospectivas en la Cinemateca Dominicana, sede de buena parte de la propuesta audiovisual de la feria.

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